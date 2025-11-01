Phong tỏa cả con đường điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô

Đến trưa 1.11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang cho phong tỏa tuyến đường Nguyễn Thị Đẹt để điều tra, làm rõ vụ phát hiện người phụ nữ tử vong trong ô tô.

Tuyến đường Nguyễn Thị Đẹt được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân thấy chiếc ô tô màu đen đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM có dấu hiệu bất thường (bể kính, xe có mùi hôi) nên báo cho chủ xe.

Khi chủ xe đến kiểm tra thì phát hiện bên trong ô tô có người tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã cho phong tỏa toàn bộ con đường Nguyễn Thị Đẹt để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân, chiếc ô tô trên là của người đàn ông có nhà thuê trọ gần đó. Thường ngày, khi di chuyển ra ngoài hay chở khách xong, lúc về tài xế đậu ô tô tại khu vực trên. Đã nhiều ngày nay, chủ xe không chạy ô tô đi làm, khi người dân phát hiện nghi vấn báo chủ xe thì phát hiện vụ việc trên.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tử vong phát hiện trên xe ô tô là nữ giới. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ cũng như xác định danh tính người phụ nữ tử vong.