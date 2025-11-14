Án mạng nghi do mâu thuẫn hát karaoke tại tiệc sinh nhật ở TP.HCM

Ngày 14.11, Công an xã Bà Điểm cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong.

Khu vực nạn nhân bị đâm nằm gục trước khi đưa đi cấp cứu ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng anh T.N.T thuê trọ tại một con hẻm trên đường Đông Lân - Hưng Lân ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM. Tối 12.11, vợ chồng anh T.N.T tổ chức sinh nhật cho con và có một số người thân, bạn bè đến dự.

Trong lúc ăn uống, nhóm người tổ chức ca hát. Đến tối cùng ngày, nhóm người đến dự tiệc xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân được cho xuất phát từ việc ca hát và dẫn đến cự cãi đánh nhau.

Sau đó, D.P đã dùng dao tấn công anh Đ.X.L bị trọng thương. Mặc dù, nạn nhân Đ.X.L được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, nhưng đã tử vong.

"Nhóm người giằng co, đánh nhau từ trong khu nhà trọ ra tới đường hẻm bên ngoài. Người bị đâm ngã gục sau đó. Mâu thuẫn được cho xuất phát từ việc hát karaoke", người dân tại khu vực cho biết.

Sau khi gây án, D.P đã trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM truy bắt kẻ gây án. Đến khoảng 1 giờ sáng 13.11, hung thủ đã bị công an bắt giữ.

Hiện vụ án mạng được Công an xã Bà Điểm phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.