Nam diễn viên Lý Uy hầu tòa vì liên quan vụ án mạng chấn động Đài Loan

Theo ETtoday, vụ việc liên quan đến Lý Uy bắt đầu từ tháng 7.2024, khi cảnh sát phát hiện thi thể một nữ tín đồ họ Thái nằm bất động tại tịnh xá. Bà Thái vốn theo Vương Ôn tu hành vào khoảng tháng 4, tháng 5.2024 và giữ vai trò là kế toán riêng. Theo hồ sơ điều tra, mâu thuẫn nảy sinh khi ông Vương không hài lòng với cách bà Thái xử lý sổ sách, nghi ngờ bà làm thất thoát hàng trăm nghìn Đài tệ. Sự bất mãn này dẫn đến hành vi bạo hành dã man.

Vào tối 23.7.2024, Vương Ôn triệu tập hơn 10 tín đồ, bao gồm cả vợ chồng Lý Uy, đến dự buổi "đọc sách”. Tại đây, bà Thái bị bắt phải liên tục đứng lên, quỳ xuống trước tượng Phật suốt 3 tiếng đồng hồ kèm theo đó là những hành vi xô đẩy và sỉ nhục.

Sau khi bà ngã quỵ và hôn mê, Vương Ôn bị tình nghi đã chỉ đạo trói bà lên xe đẩy và đưa về tịnh xá giữa mưa gió, dẫn đến cái chết thương tâm. Ban đầu, các tín đồ đã báo án rằng nạn nhân chết không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y xác định bà Thái tử vong do tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) - một tình trạng khiến cơ bị phá hủy và giải phóng chất độc vào máu, nghi ngờ do bị hành hạ.

Lý Uy bị triệu tập tại Văn phòng Công tố Đài Bắc vào tháng 2.2025

ẢNH: MIRROR WEEKLY

Lý Uy: Từ nghi can trở thành nhân chứng

Sau khi bà Thái qua đời, tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị rút hơn 2 triệu Đài tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng). Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Vương Ôn và thu giữ một lượng lớn tiền mặt lên đến 27 triệu Đài tệ (khoảng 23 tỉ đồng). Hiện tại, vụ án có tổng cộng 13 người bị truy tố. Trong số đó, nghi phạm chính là Vương Ôn đã bị bắt giam và không được phép tại ngoại hay thăm gặp.

Lý Uy vốn là người sùng đạo và rời xa làng giải trí để tu hành. Ban đầu, anh và vợ bị cảnh sát triệu tập nhiều lần và sau đó bị xác định là hai trong số những nghi phạm. Cả hai đã phải nộp tiền bảo lãnh tổng cộng 450.000 Đài tệ (hơn 350 triệu đồng) để được tại ngoại.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được một tệp ghi âm bí mật do một tín đồ ghi lại. File ghi âm này đã lật tẩy vai trò của Lý Uy. Nam diễn viên bị cáo buộc nhiều lần giúp Vương Ôn bàn bạc, xúi giục và chỉ dạy các tín đồ cách đối phó với cảnh sát và công tố viên, yêu cầu họ khai rằng không nhớ, thậm chí không được tiết lộ những ai có mặt tại hiện trường.

Ngày 14.10, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án quận Đài Bắc, diễn viên Lý Uy đã thay đổi hoàn toàn lời khai của mình. Anh bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc tiếp tay ép buộc và gây thương tích dẫn đến cái chết của nữ tín đồ họ Thái. Lý Uy biện hộ rằng, câu nói của anh với nạn nhân thực chất là một lời động viên xuất phát từ sự đồng cảm, mong muốn bà Thái nhanh chóng nhận lỗi để sự việc kết thúc và sớm được nghỉ ngơi.

"Tôi tôn trọng quyết định truy tố của Viện kiểm sát, nhưng tôi không nhận tội. Tôi tin tưởng thẩm phán sẽ có một phán quyết công bằng", Lý Uy phát biểu.

Ngày 14.10, Lý Uy ra hầu tòa tại Tòa án quận Đài Bắc và thay đổi lời khai, không nhận tội Ảnh: ETtoday

Gia đình nạn nhân đau lòng vì sự im lặng vô cảm

Trong khi đó, nỗi đau của gia đình nạn nhân họ Thái vẫn chưa nguôi ngoai. Đại diện gia đình cho biết, dù vụ án đã kéo dài hơn một năm, nhưng chưa một bị cáo nào gửi lời xin lỗi, liên hệ hay thương lượng bồi thường cho họ.

Hiện tại, Vương Ôn vẫn đang bị bắt giam, còn Lý Uy đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án quận Đài Bắc. Kết thúc phiên tòa, thẩm phán thông báo sẽ sắp xếp một buổi xét xử khác cho phần cáo buộc của Lý Uy. Nam diễn viên nhanh chóng rời đi trên xe của luật sư và từ chối trả lời mọi câu hỏi của giới truyền thông.

Diễn viên Lý Uy ẢNH: WEIBO

Lý Uy sinh năm 1980, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Anh khởi nghiệp vào năm 2000 với tư cách là thành viên nhóm nhạc Wewe trước khi lấn sân sang diễn xuất. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt phim thần tượng ăn khách như: Sợi dây chuyền định mệnh, Sân bóng tình yêu, Khoảnh khắc ngọt ngào và Toast Boy's Kiss.

Những năm gần đây, tài tử chủ yếu hoạt động tại thị trường đại lục, nhưng đã rời xa làng giải trí từ mùa dịch Covid-19 và tập trung vào việc tu hành. Trong mắt nhiều đồng nghiệp, Lý Uy là một người cực kỳ sùng đạo, thường xuyên "thao thao bất tuyệt" về triết lý và tôn giáo khi làm việc chung. Chính quá trình chuyển đổi sang cuộc sống tâm linh đã đưa anh đến với tịnh xá và vướng vào vụ án gây xôn xao này.