Bắt đối tượng giật sập cổng nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke ồn ào

Ngày 27.6, Công an TP.HCM cho biết, công an đã bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh (45 tuổi, ở Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Khánh chính là người giật sập cửa nhà hàng xóm khi người dân nhắc nhở việc hát karaoke gây ồn ào.

Bùi Hữu Khánh tại trụ sở công an ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 ngày 22.6, anh T.V.A (39 tuổi, ở Q.Bình Tân) đi làm về nhà ở hẻm 96 đường Phạm Đăng Giảng (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) thì thấy xưởng may nhà hàng xóm do Khánh làm chủ hát karaoke gây ồn ào.

Bức xúc vì tiếng ồn ảnh hưởng đến người xung quanh, anh A. gọi điện cho ông Khánh đề nghị nhắc nhở mọi người trong xưởng may hát nhỏ lại, tránh gây ồn ào.

Lúc này, Khánh đang nhậu cùng bạn ở bên ngoài, bực tức chạy về. Lo ngại Khánh đã uống nhiều rượu nên bạn nhậu tên H. chạy xe máy chở Khánh về lại xưởng may.

Về đến nơi, thấy nhân viên trong xưởng đang hát karaoke, Khánh không nhắc nhở mà còn sang nhà anh A. để nói chuyện.

Khi đến trước cửa nhà anh A., thấy cửa đã khóa, Khánh lớn tiếng gọi chủ nhà, nhặt bịch rác ném thẳng vào camera an ninh gắn trên cao và chửi bới.

Dù H. nhiều lần can ngăn nhưng Khánh vẫn cố tình giật cửa. Thấy anh A. không mở cửa, Khánh liền dùng hai tay đẩy mạnh vào cánh cổng sắt, khiến cánh cửa đổ sập xuống đường.

Ngay sau đó, Khánh tiếp tục lớn tiếng đòi anh A. ra nói chuyện. Tuy nhiên, do được can ngăn nên nhóm của Khánh rời đi.

Toàn bộ hành vi của Khánh đã được camera an ninh ghi lại. Sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã mời Khánh lên làm việc và bắt giữ người này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án hát karaoke gây ồn ào bị hàng xóm nhắc nhở, chủ xưởng may sang giật sập cửa nhà hàng xóm đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.