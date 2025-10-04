Bắt 7 nghi phạm vụ cướp 'kinh hoàng' tại cửa hàng trang sức Kim Hưng ở Mỹ

AP dẫn thông báo từ cảnh sát San Jose cho hay vụ cướp xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 5.9 và "nhiều nghi phạm đã đột nhập vào cửa hàng, trong đó có ít nhất một nghi phạm có vũ trang".

Video giám sát cửa hàng trang sức Kim Hưng cho thấy chủ cửa hàng đang đứng sau một tủ kính trưng bày khi đuôi xe SUV lao qua cửa sổ và cửa ra vào của cửa hàng. Sau đó, khoảng 16 tên cướp, chủ yếu mặc đồ đen, lao vào mặt tiền cửa hàng đã bị vỡ. Một tên dùng búa đập vỡ tủ kính ngay trước mặt chủ cửa hàng.

Cảnh cướp tại cửa hàng trang sức Kim Hưng ở thành phố San Jose thuộc bang California (Mỹ) ngày 5.9 Ảnh: Chụp clip từ KRON-TV

Một thành viên khác trong nhóm cướp được nhìn thấy đang đẩy một ông cụ ngã xuống khi ông cụ cố gắng ngăn bọn chúng lấy hàng. Chỉ trong vài giây, các tủ kính trưng bày và kệ hàng đã trống rỗng.

Khi một số người trong nhóm cướp rời khỏi cửa hàng, có thể thấy một tên chĩa súng ngắn vào một nhân viên đang đứng dọc theo bức tường, và một tên cướp khác kiểm tra túi của nhân viên đó. Cả nhóm nhanh chóng bỏ chạy khi nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài. "Các nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường bằng một số xe trước khi cảnh sát đến", cảnh sát thông báo.

Ông Chris Moore, thành viên hội đồng quản trị của một hiệp hội nhà ở cho thuê trong khu vực, đã viết trên mạng xã hội X rằng ông chủ 88 tuổi của cửa hàng trang sức Kim Hưng đã bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện. Ông Moore còn viết rằng ông cụ cũng bị nhiều vết cắt do kính vỡ.

Táo tợn đâm xe cướp tiệm vàng người Việt ở California

Phản hồi dòng tweet của ông Moore, Thị trưởng San Jose Matt Mahan gọi vụ cướp là "kinh hoàng".

Đến ngày 3.10, giới chức San Jose thông báo có 7 nghi phạm trong vụ cướp tại cửa hàng Kim Hưng đã bị bắt, gồm Angel Herrera (21 tuổi), Toddisha Mayfield (31 tuổi), Zakhari Blue-Gordon (23 tuổi), Tom Donegan (19 tuổi), Jacques Samuel (18 tuổi), Cisco Lutu (18 tuổi) và Amari Green (21 tuổi), theo Đài truyền hình KRON-TV.

Giới chức cho biết thêm bằng chứng về vụ cướp ở cửa hàng Kim Hưng đã được phát hiện trong quá trình thực hiện lệnh khám xét liên quan đến các nghi phạm. Cảnh sát San Jose thông báo họ cũng tìm thấy một khẩu súng, một băng đạn đã nạp đạn, nhiều viên đạn và "một lượng lớn" nghi là cocaine.