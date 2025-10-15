Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy nã đối tượng đâm người trọng thương ở TP.HCM

Ngọc Lê - Trần Kha
15/10/2025 16:50 GMT+7

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Lớp về tội cố ý gây thương tích sau khi thực hiện hành vi đâm người trọng thương tại quận 7 cũ.

Ngày 15.10, Công an TP.HCM cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Lớp (39 tuổi, ở xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau; xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) về tội cố ý gây thương tích theo quy định của bộ luật Hình sự.

Truy nã nghi phạm đâm người trọng thương ở TP.HCM - Ảnh 1.

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Lớp vì tội cố ý gây thương tích

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, tối 23.9.2024, tại một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP.HCM), Lớp đang nhậu với bạn thì thấy N.M.H (34 tuổi, ở xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) người quen cùng dãy trọ đi ngang qua nên rủ vào uống cùng.

Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, giữa Lớp và anh H. xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Được mọi người xung quanh can ngăn nên cả 2 dừng lại. 

Sau đó, giữa 2 người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lớp dùng tay kẹp cổ, rút dao từ trong người ra và đâm liên tiếp vào người H. khiến nạn nhân trọng thương. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Lớp nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến tháng 12.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Văn Lớp về tội cố ý gây thương tích, nhưng người này bỏ trốn. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Lớp. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi Nguyễn Văn Lớp ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lớp đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. 


Tin liên quan

Cầm đầu nhóm 'quái xế' gây náo loạn đêm giao thừa, trốn lệnh truy nã

Cầm đầu nhóm 'quái xế' gây náo loạn đêm giao thừa, trốn lệnh truy nã

Bị can 17 tuổi từng cầm đầu đoàn xe 'đổ phố' gây náo loạn đêm giao thừa ở TP.Đà Nẵng đã bị bắt sau hơn 8 tháng trốn lệnh truy nã.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã rút dao mâu thuẫn dãy trọ Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận