Truy nã đối tượng đâm người trọng thương ở TP.HCM

Ngày 15.10, Công an TP.HCM cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Lớp (39 tuổi, ở xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau; xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) về tội cố ý gây thương tích theo quy định của bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Lớp vì tội cố ý gây thương tích ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, tối 23.9.2024, tại một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP.HCM), Lớp đang nhậu với bạn thì thấy N.M.H (34 tuổi, ở xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) người quen cùng dãy trọ đi ngang qua nên rủ vào uống cùng.

Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, giữa Lớp và anh H. xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Được mọi người xung quanh can ngăn nên cả 2 dừng lại.

Sau đó, giữa 2 người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lớp dùng tay kẹp cổ, rút dao từ trong người ra và đâm liên tiếp vào người H. khiến nạn nhân trọng thương. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Lớp nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến tháng 12.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Văn Lớp về tội cố ý gây thương tích, nhưng người này bỏ trốn. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Lớp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi Nguyễn Văn Lớp ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lớp đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.



