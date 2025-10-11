Cầm đầu nhóm 'quái xế' gây náo loạn đêm giao thừa, trốn lệnh truy nã

Ngày 11.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) truy bắt thành công Nguyễn Đức Minh Quân (tên gọi khác là Tèo - 17 tuổi, ở P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) về hành vi "gây rối trật tự công cộng" theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Đức Minh Quân bị bắt giữ sau hơn 8 tháng lẩn trốn ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, rạng sáng 29.1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Quân rủ nhóm bạn tụ tập chạy xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, sau đó lấy hung khí và tập trung tại cây xăng Quốc Việt (đường Tôn Đức Thắng, TP.Đà Nẵng).

Nhóm này điều khiển xe máy thành đoàn dài gần 100 m, dàn hàng ngang, nẹt pô, vượt đèn đỏ, la hét, bấm còi inh ỏi trên nhiều tuyến đường. Một số người trong nhóm của Quân còn cầm dao tự chế, ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay và đốt pháo sáng để thị uy, gây hoang mang cho người đi đường.

Khi bị cơ quan công an triệu tập làm việc, Quân bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 31.2, di chuyển qua nhiều địa phương như TP.HCM và tỉnh Gia Lai để lẩn tránh truy bắt.

Sau thời gian kiên trì truy tìm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được nơi ẩn náu của Quân tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) và phối hợp với lực lượng công an địa phương bắt giữ vào ngày 9.10.

Hiện Nguyễn Đức Minh Quân đã được di lý về TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội theo quy định pháp luật.