Phá chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại TP.HCM

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an P.Tân Sơn Nhì (TP.HCM) phá thành công chuyên án truy xét bí số 072**, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Ngọc Lê (35 tuổi, ở P.Điện Bàn Bắc, TP.Đà Nẵng).

Nguyễn Thị Ngọc Lê bị bắt khi lẩn trốn tại TP.HCM ẢNH: Đ.X

Theo hồ sơ, tháng 7.2024, Nguyễn Thị Ngọc Lê đã lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của bà L.T.H.K. (37 tuổi, ở P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và ông N.T.A (49 tuổi, ở xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng) bằng thủ đoạn vay tiền để “đáo hạn” ngân hàng. Sau khi nhận tiền, Lê bỏ trốn.

Ngày 14.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê. Sau nhiều tháng kiên trì theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Lê đang lẩn trốn tại P.Tân Sơn Nhì.

Ngày 1.10, lực lượng công an đã tổ chức vây bắt thành công. Hiện nghi phạm đang được di lý về TP.Đà Nẵng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.