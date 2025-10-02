Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phá chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại TP.HCM

Huy Đạt
Huy Đạt
02/10/2025 21:37 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an P.Tân Sơn Nhì (TP.HCM) phá thành công chuyên án truy xét bí số 072**, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Ngọc Lê (35 tuổi, ở P.Điện Bàn Bắc, TP.Đà Nẵng).

Phá chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại TP.HCM- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ngọc Lê bị bắt khi lẩn trốn tại TP.HCM

ẢNH: Đ.X

Theo hồ sơ, tháng 7.2024, Nguyễn Thị Ngọc Lê đã lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của bà L.T.H.K. (37 tuổi, ở P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và ông N.T.A (49 tuổi, ở xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng) bằng thủ đoạn vay tiền để “đáo hạn” ngân hàng. Sau khi nhận tiền, Lê bỏ trốn.

Ngày 14.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê. Sau nhiều tháng kiên trì theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Lê đang lẩn trốn tại P.Tân Sơn Nhì.

Ngày 1.10, lực lượng công an đã tổ chức vây bắt thành công. Hiện nghi phạm đang được di lý về TP.Đà Nẵng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Trốn truy nã sang Lào, bị bắt khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Trốn truy nã sang Lào, bị bắt khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Bị truy nã và lẩn trốn sang Lào hơn 1 năm, Nguyễn Duy Quang bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Trị.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã truy nã đặc biệt Đà Nẵng lừa đảo Chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận