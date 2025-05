Hỗ trợ bắt tội phạm nguy hiểm bị Cảnh sát Mỹ truy nã

Chiều 12.5, Đoàn công tác của Văn phòng hoạt động quốc tế (Cảnh sát Tư pháp Mỹ) cảm ơn lực lượng Công an Việt Nam, trong đó có Công an TP.Đà Nẵng, đã hỗ trợ trong vụ bắt tội phạm bị truy nã.

Đoàn công tác do ông Alfred Celes II, Trưởng phòng châu Á – Thái Bình Dương, làm trưởng đoàn đã làm việc với Công an TP.Đà Nẵng về một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa 2 cơ quan thời gian qua.

Đoàn công tác Văn phòng hoạt động quốc tế (Cảnh sát Tư pháp Mỹ) trao thư cảm ơn đến Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại buổi tiếp và làm việc, ông Alfred Celes II gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an TP.Đà Nẵng đã đón tiếp đoàn trọng thể.

Dịp này, ông Alfred Celes II cũng trao thư cảm ơn của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Cục Cảnh sát hình sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an Việt Nam) và Công an TP.Đà Nẵng đã hợp tác và hỗ trợ đặc biệt trong việc bắt giữ, bàn giao đối tượng bị truy nã nguy hiểm (quốc tịch Mỹ) vừa qua.

Trong thư cảm ơn, Tổng Lãnh sự quán Mỹ đánh giá cao sự tận tụy và cam kết vì công lý của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an và gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hỗ trợ.

Đoàn công tác Cảnh sát Tư pháp Mỹ làm việc với Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Sự chuyên nghiệp, tận tụy và hành động nhanh chóng của các sĩ quan và cán bộ Bộ Công an đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bàn giao đối tượng truy nã an toàn và hiệu quả. Sự phối hợp xuất sắc trong quá trình này đã cho thấy rõ những chuẩn mực cao quý của các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam", thư cảm ơn nêu.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tham mưu (chủ trì tiếp đoàn công tác), cho biết công tác phối hợp giữa Công an TP.Đà Nẵng với các bộ phận an ninh cũng như cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông qua cơ chế Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) thời gian qua được triển khai nhịp nhàng, chặt chẽ; nhất là trong việc phối hợp, hỗ trợ bắt giữ các đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động phối hợp, trao đổi này đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Công an TP.Đà Nẵng và Cảnh sát Tư pháp Mỹ.