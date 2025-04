Tài xế gây tai nạn nghiêm trọng bị bắt giữ sau nhiều năm trốn truy nã

Ngày 4.4, Công an P.Thạc Gián (Q.Thanh Khê) bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bị can trốn truy nã để di lý về Bình Định, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, năm 2021, Nguyễn Thành Đức hành nghề tài xế, điều khiển phương tiện tham gia giao thông và gây tai nạn nghiêm trọng tại TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Lợi dụng việc được tại ngoại, Đức trốn tránh trách nhiệm, bất hợp tác với cơ quan công an, nhiều lần không có mặt khi cơ quan điều tra triệu tập, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án.

Đức bị bắt với lệnh truy nã ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công tác điều tra kéo dài, đến giữa tháng 7.2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đức về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Lúc này, Đức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn ra quyết định truy nã.

Lực lượng trinh sát bắt giữ Đức sáng 4.4 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thành Đức trốn tránh ở nhiều địa phương, có khi về quê nhà tại TP.Đà Nẵng và trốn vào các tỉnh, thành phía nam để tiếp tục hành nghề tài xế.

Gần đây, nắm được thông tin Đức xuất hiện trên địa bàn, Công an P.Thạc Gián điều động tổ công tác theo dõi. Sáng 4.4, khi phát hiện Nguyễn Thành Đức di chuyển đến điểm giao đường 2.9 và đường Bình Minh 6 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Công an P.Thạc Gián phối hợp Công an P.Bình Thuận (Q.Hải Châu) bắt giữ.