Bắt 3 người bị truy nã đỏ của Interpol tại Việt Nam

Ngày 1.6, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ 3 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ (truy nã đỏ là quy ước truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, hay còn được gọi là Interpol) sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội.

Một trong 3 người bị Interpol truy nã đỏ bị công an tạm giữ CTV

Theo đó, 3 người bị bắt giữ gồm: Jeong Kiwon (nhập cảnh ngày 23.3.2023); Park Jaihyung (nhập cảnh ngày 20.9.2022); Jang WooJin (nhập cảnh ngày 28.3.2023).



Theo Công an TP.HCM, 3 người trên đã nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam dưới vỏ bọc là nhà đầu tư, chuyên gia người nước ngoài được một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM bảo lãnh, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực và thẻ tạm trú.

Theo hồ sơ truy nã của Interpol, các đối tượng đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi "Slot" trên Internet tại Việt Nam để kiếm tiền (đây là trò chơi đánh bạc, người chơi nạp tiền để chơi và thắng thua bằng tiền).

Nhóm thường liên lạc qua ứng dụng Telegram và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn trong ngày nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khi sang Việt Nam, các đối tượng không ở tại địa chỉ khai báo lúc nhập cảnh mà lẩn trốn tại nhiều khu vực ở TP.HCM gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng chức năng.

Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 22.5, Công an TP.HCM đã bắt các đối tượng có quyết định truy nã đỏ, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng...

Bước đầu làm việc, nhóm này khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tạm giữ 3 người bị truy nã đỏ nói trên và bàn giao cho phía Hàn Quốc tiếp nhận tối 26.5.2023 qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong phát hiện, đấu tranh với các đối tượng nước ngoài lợi dụng địa bàn TP.HCM để ẩn náu, hoạt động vi phạm pháp luật.