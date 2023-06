Trà Vinh: Có 3 tiền án trộm cắp tài sản, vừa ra tù đi trộm xe máy

Ngày 1.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tú (47 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, H.Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Hoàng Tú có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tiếp tục trộm xe máy.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Tú NAM LONG

Theo đó, rạng sáng 30.5, ông N.Q.H. (ngụ xã Mỹ Long Nam, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm xe máy tại khu vực chợ Bạch Đằng, thuộc khóm 9, P.6, TP.Trà Vinh.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Trà Vinh lập tức đến hiện trường điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định nghi phạm trộm xe máy là Tú và người này đang đưa xe đến địa bàn Vĩnh Long tiêu thụ.

Ngay sau đó, Công an TP.Trà Vinh phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành chốt chặn, bắt giữ Tú và di lý Tú cùng tang vật về cơ quan công an làm việc.

Nguyễn Hoàng Tú cùng tang vật lúc bị bắt giữ NAM LONG

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do không có việc làm nên nảy sinh ý định trộm tài sản để bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Theo tàng thư, Tú có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương vào tháng 3.2023.

Vụ trộm xe máy nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.