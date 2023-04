Bắt giam vợ chồng ‘hờ’ vờ mua hàng để trộm cắp tài sản

Ngày 20.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phụng (55 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) và Võ Văn Việt (53 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai bị can Nguyễn Thị Phụng và Võ Văn Việt tại cơ quan công an NAM LONG

Theo Công an H.Trà Ôn, khoảng tháng 2, đơn vị nhận được tin báo của chị H.T.K.P, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng K.H (nằm cạnh QL54, đoạn thuộc ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn) về việc cửa hàng bị kẻ gian lấy trộm 4 cuộn dây điện trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Trích xuất camera an ninh tại cửa hàng, công an xác định nghi phạm gồm 1 nam và 1 nữ. Thủ đoạn của 2 người này là lợi dụng lúc cửa hàng vắng người sẽ đi vào và liên tục yêu cầu lấy các mặt hàng rồi đổi ý liên tục với nhiều lý do khác nhau. Mục đích là lợi dụng lúc người bán sơ hở để trộm tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS Công an H.Trà Ôn xác định Phụng và Việt là nghi phạm thực hiện hành vi trên nên mời đến cơ quan làm việc. Tại đây, cả 2 thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Phụng và Việt còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn 2 huyện Mang Thít và Vũng Liêm (Vĩnh Long).

Theo xác minh ban đầu, Phụng và Việt chung sống với nhau như vợ chồng, thường xuyên chạy xe máy đến nhiều địa phương, dùng thủ đoạn như trên để ra tay trộm cắp tài sản của người dân.

Công an H.Trà Ôn đang củng cố hồ sơ xử lý vợ chồng "hờ" trộm cắp tài sản nêu trên.