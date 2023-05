Bắt nghi phạm trộm xe máy của người ở chung dãy nhà trọ

Chiều 26.5, tin từ Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết vừa bắt giữ ông Võ Văn Quí (55 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ông Quí là nghi phạm trộm xe máy của người ở chung dãy nhà trọ.

Công an lấy lời khai Võ Văn Quí CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 25 cùng ngày, Công an xã Mỹ Tân (TP.Cao Lãnh) nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy BS 64M1 - 4949 khi xe để ở nhà trọ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Mỹ Tân nhanh chóng đến hiện trường và phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP.Cao Lãnh xác minh, truy tìm thủ phạm. Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Cao Lãnh đã phát hiện và bắt giữ ông Võ Văn Quí đang trên đường tìm chỗ bán xe vừa lấy trộm.

Bước đầu, ông Quí khai nhận, do thấy người ở chung dãy nhà trọ để xe máy sơ hở nên lấy trộm đem bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi chưa kịp bán xe thì bị công an bắt giữ và thu hồi tang vật.

Hiện, Công an TP.Cao Lãnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ trộm xe máy nêu trên.