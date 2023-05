Thanh Hóa: Bắt giữ 3 nghi phạm mua heroin từ Lào về Việt Nam

Ngày 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Quan Sơn (Thanh Hóa) vừa phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 3 nghi phạm mua bán, vận chuyển heroin và nhựa thuốc phiện từ Lào về Việt Nam.



3 nghi phạm bị bắt giữ và tang vật vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thành Chung (39 tuổi), Triệu Văn Ngọc (36 tuổi, cùng ngụ xã Ea Wy, H.Ea H'Leo, Đắk Lắk), và Sung Thị Sai (43 tuổi, ngụ xã Na Mèo, H.Quan Sơn, Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, Triệu Văn Ngọc đã đưa cho Nguyễn Thành Chung 200 triệu đồng để mua ma túy. Sau khi nhận tiền, Chung liên lạc qua điện thoại với Sung Thị Sai để tìm nguồn hàng từ Lào.

Sau đó, Sai đã móc nối và mua 1 bánh heroin, 1,7 kg nhựa thuốc phiện từ Lào đưa về Việt Nam giao cho Nguyễn Thành Chung. Khi Nguyễn Thành Chung nhận heroin và nhựa thuốc phiện, đang vận chuyển từ xã Na Mèo vào Đắk Lắk thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Vụ án đang được Công an H.Quan Sơn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.