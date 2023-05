Hải Dương: Bắt giữ 2 nhân viên quán bia mua bán ma túy

Ngày 25.5, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), đơn vị này đã bắt giữ Lê Văn Bính (18 tuổi, quê quán H.Yên Định, Thanh Hóa) và Nguyễn Vỹ Công (29 tuổi, quê quán H.Đan Phượng, TP.Hà Nội - cả 2 đều trú P.Hải Tân, TP.Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 23.5, trước cửa nhà số 57 An Dương Vương, P.Hải Tân (TP.Hải Dương), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Dương phát hiện, bắt quả tang Bính và Công có hành vi bán trái phép 1 túi ni lông màu trắng với giá 500.000 đồng cho 1 nam thanh niên. Túi ni lông có kích thước 5 x 7 cm, bên trong có chứa hoa, lá, nụ thực vật màu nâu. Hai nghi phạm khai nhận đó là ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trong túi quần Công đang mặc 1 túi ni lông màu trắng kích thước 8 x 12 cm, bên trong có chứa hoa, lá, nụ thực vật màu nâu. Công khai nhận đó là ma túy (cần sa), mục đích cất giấu để sử dụng cho bản thân.

Theo lời khai của Công và Bính, số ma túy trên hai nghi phạm mua trên mạng xã hội Facebook về để bán kiếm lời.

Được biết Công và Bính đang là nhân viên làm thuê tại 1 quán bia ở P.Hải Tân, TP.Hải Dương. Hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.