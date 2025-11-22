Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM truy bắt nhanh tên cướp giật điện thoại

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/11/2025 14:20 GMT+7

Chỉ sau 2 giờ gây án, Công an TP.HCM bắt giữ tên cướp giật điện thoại của người đi đường. Qua test nhanh, người này dương tính với ma túy.

Ngày 22.11, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi, ở phường Chánh Hưng) về hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, công an mở rộng làm rõ một số hành vi liên quan.

Công an TP.HCM 2 giờ truy bắt kẻ cướp giật điện thoại, dương tính ma túy - Ảnh 1.

Công an TP.HCM 2 giờ truy bắt kẻ cướp giật điện thoại, dương tính ma túy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, lúc 15 giờ ngày 20.11, chị N.P.A (22 tuổi) cùng bạn chạy xe máy trên địa bàn phường Tân Hưng. Khi đến giao lộ đường số 9 và 10 thì bị một nam thanh niên chạy xe tay ga màu đen từ phía sau áp sát, giật chiếc điện thoại của chị A. rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân đến Công an phường Tân Hưng trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét, xác định nghi phạm là Đạt.

Chưa đến 2 giờ đồng hồ, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Đạt cùng tang vật là chiếc điện thoại của chị A. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội. Qua kiểm test nhanh, công an phát hiện Đạt dương tính với ma túy.

Hiện vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường Tân Hưng đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt nhanh 2 nghi phạm cướp giật 1 lượng vàng

Công an TP.HCM bắt nhanh 2 nghi phạm cướp giật 1 lượng vàng

Sau khi cướp giật 1 lượng vàng tại tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú), 2 thanh niên bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ trên đường trốn chạy.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật công an TP.HCM ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận