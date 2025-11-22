Công an TP.HCM truy bắt nhanh tên cướp giật điện thoại

Ngày 22.11, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi, ở phường Chánh Hưng) về hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, công an mở rộng làm rõ một số hành vi liên quan.

Công an TP.HCM 2 giờ truy bắt kẻ cướp giật điện thoại, dương tính ma túy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, lúc 15 giờ ngày 20.11, chị N.P.A (22 tuổi) cùng bạn chạy xe máy trên địa bàn phường Tân Hưng. Khi đến giao lộ đường số 9 và 10 thì bị một nam thanh niên chạy xe tay ga màu đen từ phía sau áp sát, giật chiếc điện thoại của chị A. rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân đến Công an phường Tân Hưng trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét, xác định nghi phạm là Đạt.

Chưa đến 2 giờ đồng hồ, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Đạt cùng tang vật là chiếc điện thoại của chị A. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội. Qua kiểm test nhanh, công an phát hiện Đạt dương tính với ma túy.

Hiện vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường Tân Hưng đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.