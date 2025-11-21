Công an TP.HCM tổ chức khám bệnh miễn phí, tặng quà cho người dân

Ngày 21.11, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM đã tổ chức chương trình an sinh xã hội kết hợp hướng dẫn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước tại xã Trừ Văn Thố và Phước Thành (TP.HCM).

Đoàn công tác Phòng PA03 hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ẢNH: CA

Trong buổi sáng, đoàn công tác đã phối hợp với Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM và Trạm y tế Bình Hưng Hòa tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 190 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã.

Đoàn công tác đã phối hợp với Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM và Trạm y tế Bình Hưng Hòa tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ngoại thành ẢNH: CA

Trao tặng quà cho người dân ẢNH: CA

Chương trình diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang chuẩn bị cho các sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Công an TP.HCM, việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và chăm lo cho người có công được xem là nhiệm vụ quan trọng để giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.