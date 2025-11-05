Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhanh 2 nghi phạm cướp giật 1 lượng vàng

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
05/11/2025 19:21 GMT+7

Sau khi cướp giật 1 lượng vàng tại tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú), 2 thanh niên bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ trên đường trốn chạy.

Tối 5.11, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Phú (Bình Dương cũ) đang lấy lời khai đối với L. (20 tuổi, ở thành phố Dĩ An cũ) và V. (17 tuổi, quê Thanh Hóa) để làm rõ vụ cướp giật tại tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót.

Công an TP.HCM bắt nhanh 2 kẻ cướp giật 1 lượng vàng - Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt nhanh 2 nghi phạm cướp giật 1 lượng vàng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo điều tra ban đầu, sáng 4.11, L. và V. đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy không gắn biển số, chạy trên đường Phan Đình Giót. Khi cách tiệm vàng P.T.P khoảng 20 mét, V. chờ ở ngoài còn L. đi bộ vào bên trong.

Tại đây, L. vờ hỏi mua chiếc nhẫn vàng rồi giật lấy, bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe cùng V. tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Phú khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 5.11, các trinh sát đã bắt giữ L. khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở phường Lái Thiêu (Bình Dương cũ); còn V. bị bắt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, tài sản mà L. và V. cướp giật là chiếc nhẫn 1 lượng vàng, trị giá khoảng 140 triệu đồng.

Hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật Tiệm vàng Công An TP.HCM Cảnh Sát Hình Sự
