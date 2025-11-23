Công an TP.HCM cấp tốc chi viện vùng ngập lụt Đắk Lắk

Tối 23.11, Công an TP.HCM cho biết, hơn 500 chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã được điều động hỗ trợ các tỉnh vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do ngập lụt.

Công an TP.HCM dọn dẹp trường học, bệnh viện tại tỉnh Gia Lai ẢNH: CACC

Nhiều ngày qua, tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt khu vực Phú Yên cũ hứng lượng mưa đặc biệt lớn, gây ngập sâu và chia cắt nghiêm trọng. Hàng chục xã bị cô lập, nhiều tuyến giao thông bị lũ quét làm đứt gãy, sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân. Tình huống được đánh giá là "khẩn cấp cấp độ cao". Các lực lượng quân đội và công an nhiều tỉnh, thành lập tức chi viện.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngay khi nhận mệnh lệnh từ Giám đốc Công an TP.HCM, từ ngày 22.11, 6 trung đội cảnh sát cơ động với 200 cán bộ chiến sĩ đã xuất phát từ TP.HCM, vượt quãng đường hơn 400 km đến Khánh Hòa.

Tại đây, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị chức năng chia thành các tổ đội dọn dẹp bùn đất, thu gom rác.

Cùng thời điểm, hơn 100 chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đến khu vực Gia Lai (Bình Định cũ) hỗ trợ địa phương dọn dẹp Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và Bệnh viện Lao và Phổi Quy Nhơn.

Các chiến sĩ Công an TP.HCM nghỉ trưa tại chỗ rồi tiếp tục công việc dọn dẹp ẢNH: CACC

Dù trời tiếp tục mưa, song việc khắc phục hậu quả vẫn được triển khai liên tục. Người dân địa phương bày tỏ sự xúc động về tình cảm của chiến sĩ Công an TP.HCM đã làm việc liên tục, dù trước đó đi quãng đường xa.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM chọn 200 chiến sĩ có sức khỏe tốt, kỹ năng bơi lặn, thành thạo thiết bị cứu hộ lên đường chi viện Đắk Lắk (khu vực thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Xuồng máy và 30 phương tiện chữa cháy cũng được điều động chi viện để chứa nước phục vụ cho công tác vệ sinh và phục vụ cứu nạn, cứu hộ. Khi đến nơi, các chiến sĩ ưu tiên dọn dẹp trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan nhà nước, điểm sinh hoạt công cộng.

Trước giờ lên đường, Ban giám đốc Công an TP.HCM quán triệt tinh thần "cứu dân là trên hết", yêu cầu cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ luật, an toàn cho nhân dân và cho chính mình, sẵn sàng vượt lũ, tiếp cận nhanh nhất khu vực ngập sâu, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, lực lượng phải khẩn trương tiếp cận hiện trường, tiến sâu vào khu vực bị chia cắt, vận chuyển lương thực, thuốc men, nước uống đến từng điểm đang cô lập để ngăn nguy cơ thiếu đói giữa dòng lũ.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ lên đường đều mang theo niềm tin của tập thể và kỳ vọng của thành phố, là những người trẻ dám dấn thân, không ngại khó khăn, gian khổ, chịu được áp lực công việc nặng nề và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân", Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Các chiến sĩ cũng chủ động bảo đảm hậu cần, nhiên liệu, ăn uống, nghỉ ngơi, để không phiền hà người dân hay chính quyền địa phương.

Song song đó, lực lượng còn chia sẻ mì gói, bánh và nước uống cho người dân khó khăn, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", "vì nhân dân phục vụ".

Công an TP.HCM cấp tốc chi viện vùng ngập lụt Đắk Lắk ẢNH: CACC

Công an TP.HCM cho biết, tại những nơi đoàn đi qua, người dân đều thể hiện lòng quý mến, nhiều thầy cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng vì giúp trường, lớp sớm được khôi phục.

Hiện lực lượng Công an TP.HCM vẫn đang ngày đêm hỗ trợ bà con vùng ngập lụt sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.