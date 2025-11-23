Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ bị sập nhà

Ngày 23.11, theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại, số người chết là 15 người.

Hiện còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền, Ninh Phước còn ngập lụt, trong đó thôn Đông 3 (xã Diên Điền) với 71 hộ, 310 khẩu đang còn ngập với mực nước khoảng 40 cm.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Về thiệt hại nông nghiệp, hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại; 241 gia súc, 24.222 gia cầm các loại bị chết, trôi; 157 ha thủy sản bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra khoảng 5.000 tỉ đồng về tài sản, nhà cửa của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đợt mưa lũ vừa qua, tổng cộng trên địa bàn tỉnh có 30.655 hộ với 115.384 khẩu bị ngập sâu từ 1 - 3 m.

Hiện các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Quân khu 5 đang gấp rút tổng vệ sinh, dọn dẹp bùn đất tại các điểm trường, trung tâm y tế bị ngập lụt tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Cũng trong ngày 23.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định về tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, trôi không còn nơi ở được hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 60 triệu đồng/nhà. Hộ có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức 30 triệu đồng/nhà.

Người thuộc hộ gia đình có nhà ở bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/nhân khẩu/hộ. Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình có nhà bị ngập được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Về nguồn kinh phí, tỉnh sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương, nguồn dự phòng ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác.

Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ bị sập nhà ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chi khẩn cấp 112 tỉ đồng phân bổ cho các xã, phường trên toàn tỉnh; cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia; bổ sung 2 tỉ đồng cho Sở Công thương để cung cấp hàng thiết yếu; bổ sung 4,5 tỉ đồng hỗ trợ các lực lượng quân đội, công an tham gia khắc phục thiệt hại.

Lực lượng quân đội, công an đã điều động hơn 23.475 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập với hơn 2.200 suất cơm, 800 suất quà, hơn 400 thùng nước, 500 thùng mì tôm, hơn 2.280 kg lương khô. Lực lượng y tế đã khám cấp thuốc cho 1.000 bệnh nhân, phối hợp 50 bác sĩ TP.HCM phun khử khuẩn khu dân cư.

Thanh niên tình nguyện tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ vệ sinh, dọn bùn non các điểm bị ngập tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Về hỗ trợ từ Trung ương, Chính phủ đã hỗ trợ 250 tỉ đồng cho tỉnh Khánh Hòa. Ngày 22.11, Thường trực Ban Bí thư đã trao 20 tỉ đồng; TP.HCM trao 50 tỉ đồng và 10.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc y tế hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.