Thời sự

Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
23/11/2025 20:18 GMT+7

Nằm ở đầu nguồn sông Ba Hạ, xã miền núi Sơn Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) phải hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ lịch sử. Nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, đẩy người dân vào cảnh trắng tay và tuyệt vọng.

Chiều tối 23.11, sau hành trình hơn 3 giờ đồng hồ vượt qua những cung đường đèo, PV Báo Thanh Niên mới tiếp cận được khu vực xã Sơn Hòa, một xã miền núi của Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk). 

Nơi đây, nằm ở đầu nguồn sông Ba Hạ, đã phải hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ lịch sử, nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, đẩy nhiều người dân vào cảnh trắng tay và tuyệt vọng.

Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 1.

Cơn lũ đã rút mấy ngày, nhưng đã để lại cảnh tượng đổ nát

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 2.
Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 3.
Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 4.
Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 5.

Giữa đêm đen, những gì còn lại chỉ là đổ nát. Cùng với đó là một ký ức về một đêm mưa lũ kinh hoàng mà có lẽ suốt cuộc đời nhiều người dân ở Sơn Hòa cũng không thể quên

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dọc theo con đường Trần Phú (thôn Trung Hòa), khung cảnh hiện ra chỉ là một chuỗi dài đổ nát. Hàng loạt ngôi nhà đã bị lũ dữ phá sập hoàn toàn. Trong cảnh tối đen như mực khi màn đêm buông xuống, không một bóng người qua lại. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên những tàn tích vừa trải qua thảm họa.

Giữa đêm tối ấy, PV Báo Thanh Niên bắt gặp anh Nguyễn Ngọc Trí (47 tuổi), chủ nhân một ngôi nhà vừa sập hoàn toàn. Anh Trí đang cùng vợ mình cố gắng bới móc, tìm lại những gì còn sót lại trong đổ nát. Gương mặt anh Trí thất thần, chưa hết bàng hoàng trước mất mát quá lớn.

Anh Trí run rẩy kể lại thời điểm kinh hoàng: "Đêm 19.11 rạng sáng 20.11, do thủy điện xả lũ lớn, nước sông Ba Hạ dâng lên kinh hoàng, cao hơn 3,5 mét chỉ trong chớp mắt gây ngập lụt".

"Thấy nước lên quá nhanh nên gia đình tôi vội vã băng qua nhà lầu bên cạnh để lánh nạn. Mức nước thật sự khủng khiếp, không chỉ dâng cao mà còn kèm theo sóng mạnh đánh trực diện vào nhà. Khi nước rút vào ngày 20.11, nhà cửa đã sập hết rồi", anh Trí kể tiếp.

Căn nhà là tài sản cả đời đã tan biến, để lại một hố sâu tuyệt vọng.

Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 6.

Với anh Trí, cơn lũ đã cuốn đi tất cả tài sản góp nhặt một đời đã biến mất

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự mất mát vật chất do lũ lụt rất nặng nề. Anh Trí chia sẻ đầy xót xa: "Trong những ngày qua, vì ở xa nên rất ít đoàn thiện nguyện đến đây cứu trợ. Bản thân tôi cũng chưa nhận được gì từ các đoàn. Hiện tại, tôi phải mượn tạm đồ của người thân để mặc".

Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 7.

Sự mất mát vật chất do lũ rất nặng nề

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đêm đen ập xuống, "nuốt chửng" những ngôi nhà tan tác ở xã miền núi Sơn Hòa, đầu nguồn sông Ba Hạ. 

Người dân nơi này đang khẩn thiết chờ đợi sự chung tay của cộng đồng. Họ cần những chuyến hàng cứu trợ và hơi ấm sẻ chia.

