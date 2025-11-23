TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải ở tòa nhà cao tầng

Chiều 23.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể một người đàn ông được phát hiện giấu bên trong bao tải đặt ở khu vực sảnh tòa nhà hàng chục tầng ở phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND phường Thạnh Mỹ Tây xác nhận tại sảnh một tòa nhà trên địa bàn xảy ra vụ việc nói trên.

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân khu vực phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ một bao tải màu xanh bên dưới sảnh. Qua kiểm tra, họ phát hiện thi thể người nên trình báo cơ quan chức năng.

Ảnh công an khám nghiệm hiện trường ẢNH: CTV

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, bao tải này do 2 người đàn ông khác kéo đến. Sau đó, họ rời khỏi khu vực bằng một chiếc taxi.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực.

Bước đầu, nạn nhân là nam giới, thi thể trong giai đoạn phân hủy, chứa bên trong bao tải nhựa loại kéo xăng tia, màu xanh.

Hiện lực lượng công an đang truy xét những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.