Thời sự

TP.HCM: Phát hiện thi thể thiếu nữ 14 tuổi sau 2 ngày mất tích

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/11/2025 16:49 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM vừa phát hiện, trục vớt thi thể thiếu nữ mất tích cách đây 2 ngày tại cầu Hóa An.

Chiều 16.11, Công an phường Long Phước (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể một thiếu nữ bên dưới sông Đồng Nai.

TP.HCM: Phát hiện thi thể thiếu nữ 14 tuổi sau 2 ngày mất tích- Ảnh 1.

Hiện trường trục vớt thi thể thiếu nữ mất tích 2 ngày

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân qua khu vực đường Long Phước (phường Long Phước) thì phát hiện thi thể người nổi trên sông Đồng Nai nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, nạn nhân là nữ giới, mặc áo thun đen, quần dài, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là thiếu nữ T.T.L (14 tuổi), người mất tích cách đây khoảng 2 ngày tại cầu Hóa An.

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều 14.11, sau khi có phát sinh mâu thuẫn, người dân thấy L. đến cầu Hóa An (thành phố Biên Hòa cũ, Đồng Nai) rồi sau đó gieo mình xuống sông, mất tích. Mọi người đã tổ chức tìm kiếm nhiều giờ liền nhưng không thành.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

