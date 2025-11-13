Công an TP.HCM bắt nhân viên nghỉ việc trộm ô tô của công ty

Ngày 13.11, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai B.N.T (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là trộm ô tô.

Nhân viên cũ đột nhập bãi xe rồi trộm ô tô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10.11, T. đi bộ đến bãi xe của công ty trên đường số 10 (phường Hiệp Bình).

Tại đây, T. phát hiện 1 ô tô mang biển số 51E-157… được công ty mua hồi tháng 6.2025, trị giá 350 triệu đồng, đang đậu trong bãi. Lúc này, T. tiếp cận, nổ máy xe và rời đi. Đến sáng cùng ngày, công ty phát hiện xe bị mất trộm nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến chiều tối 11.11, khi nghi can đang lẩn trốn tại khu vực xã Càng Long (tỉnh Vĩnh Long) thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi trộm ô tô. Trước đó, T. từng là nhân viên của công ty, nhưng chỉ làm việc thời gian ngắn rồi xin nghỉ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.