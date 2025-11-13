Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhân viên nghỉ việc trộm ô tô của công ty

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
13/11/2025 16:26 GMT+7

Công an TP.HCM vừa bắt nhanh nam nhân viên 36 tuổi nghỉ việc rồi quay lại trộm ô tô của công ty cũ.

Ngày 13.11, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai B.N.T (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là trộm ô tô.

Công an TP.HCM bắt nhanh nhân viên trộm ô tô của công ty cũ - Ảnh 1.

Nhân viên cũ đột nhập bãi xe rồi trộm ô tô

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10.11, T. đi bộ đến bãi xe của công ty trên đường số 10 (phường Hiệp Bình).

Tại đây, T. phát hiện 1 ô tô mang biển số 51E-157… được công ty mua hồi tháng 6.2025, trị giá 350 triệu đồng, đang đậu trong bãi. Lúc này, T. tiếp cận, nổ máy xe và rời đi. Đến sáng cùng ngày, công ty phát hiện xe bị mất trộm nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến chiều tối 11.11, khi nghi can đang lẩn trốn tại khu vực xã Càng Long (tỉnh Vĩnh Long) thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi trộm ô tô. Trước đó, T. từng là nhân viên của công ty, nhưng chỉ làm việc thời gian ngắn rồi xin nghỉ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp bà chủ lò chó và 2 nghi phạm trộm cắp

Bắt khẩn cấp bà chủ lò chó và 2 nghi phạm trộm cắp

Hai nam thanh niên rủ nhau đi trộm chó, đang bán thì bị Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

trộm Ô tô công ty công an TP.HCM nhân viên Công An TP.HCM trộm ô tô của công ty Trộm ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận