Thời sự

TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới phân hủy dưới kênh, chân mang giày tây

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/11/2025 09:57 GMT+7

Tại khu vực kênh Tiêu (phường Bình Hòa, TP.HCM), người dân phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy, chưa rõ danh tính.

Ngày 16.11, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang truy tìm thân nhân và nhân chứng liên quan vụ phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực kênh Tiêu, phường Bình Hòa (thành phố Thuận An, Bình Dương cũ).

ẢNH: CTV

Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy dưới kênh nước, chân mang giày tây

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 15.11, người dân qua khu vực kênh Tiêu thì nhận thấy có mùi hôi. Qua kiểm tra, họ phát hiện thi thể người nằm ngửa, đang trong giai đoạn phân hủy, trôi dạt gần khu vực nhà dân.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Hòa nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể, khám nghiệm tử thi.

Qua kiểm tra, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính. Tại hiện trường, thi thể là nam giới, độ tuổi từ 30 - 35 tuổi, mặc áo thun đen, quần tây đen, mang tất và giày tây đen. Tử thi được xác định đã chết nhiều ngày.

Để phục vụ công tác điều tra, lực lượng chức năng thông báo ai là thân nhân của nạn nhân hoặc là người chứng kiến, biết được thông tin liên quan vụ việc thì sớm liên hệ Công an TP.HCM (địa chỉ 618 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thành Công, thành phố Thủ Dầu Một cũ) hoặc liên hệ cán bộ thụ lý Nguyễn Tuấn Hiệp (số điện thoại 0987094952) để phối hợp xác minh.

