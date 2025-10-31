Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Xác minh clip nhóm học sinh đánh nhau, 1 người co giật dữ dội

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
31/10/2025 06:27 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh nhau bằng nón bảo hiểm, trong đó có nạn nhân ngã xuống đất, co giật.

Tối 30.10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh học sinh đánh nhau giữa giao lộ, trong đó có người ngã xuống đường rồi co giật dữ dội.

TP.HCM: Xác minh clip nhóm học sinh đánh nhau, một người co giật dữ dội - Ảnh 1.

Nam sinh co giật dữ dội sau vụ đánh nhau

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đoạn clip, khoảng 5 thiếu niên mặc đồng phục học sinh, lao vào đánh nhau tại một ngã tư. Trong lúc đánh nhau, nhóm này có sử dụng nón bảo hiểm đánh vào đầu đối phương khiến một người trong nhóm ngã xuống đường và lên cơn co giật.

Một số người đi đường chạy tới can ngăn thì 2 người trong số 5 thiếu niên lên xe rời đi. Người dân đã sơ cứu nhưng thiếu niên vẫn co giật dữ dội, sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ngày 30.10 tại giao lộ Dương Văn An - đường 14, phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Liên quan vụ việc, Công an phường Bình Trưng đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, 2 nhóm tham gia đánh nhau đều ở độ tuổi thiếu niên, là học sinh của 1 trường trung học trên địa bàn TP.HCM.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Khởi tố vụ 2 người hành hung bảo vệ tàu metro ở TP.HCM

Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan vụ 2 người hành hung bảo vệ tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau học sinh TP.HCM co giật công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận