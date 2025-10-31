TP.HCM: Xác minh clip nhóm học sinh đánh nhau, 1 người co giật dữ dội

Tối 30.10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh học sinh đánh nhau giữa giao lộ, trong đó có người ngã xuống đường rồi co giật dữ dội.

Nam sinh co giật dữ dội sau vụ đánh nhau ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đoạn clip, khoảng 5 thiếu niên mặc đồng phục học sinh, lao vào đánh nhau tại một ngã tư. Trong lúc đánh nhau, nhóm này có sử dụng nón bảo hiểm đánh vào đầu đối phương khiến một người trong nhóm ngã xuống đường và lên cơn co giật.

Một số người đi đường chạy tới can ngăn thì 2 người trong số 5 thiếu niên lên xe rời đi. Người dân đã sơ cứu nhưng thiếu niên vẫn co giật dữ dội, sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ngày 30.10 tại giao lộ Dương Văn An - đường 14, phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Liên quan vụ việc, Công an phường Bình Trưng đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, 2 nhóm tham gia đánh nhau đều ở độ tuổi thiếu niên, là học sinh của 1 trường trung học trên địa bàn TP.HCM.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.