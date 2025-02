Thái Bình: Hơn 50 thiếu niên dùng hung khí đánh nhau, diễu phố

Theo Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các hành vi manh động, liều lĩnh trên địa bàn TP.Thái Bình khiến người dân hoang mang.

Các đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để xử lý.

Đến ngày 22.2, Công an TP.Thái Bình đã đấu tranh, bắt giữ 3 nhóm với trên 50 đối tượng đều đang trong độ tuổi từ 14 - 15 tuổi (chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định) thường trú tại địa bàn các huyện Kiến Xương, Vũ Thư và TP.Thái Bình, có hành vi điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu mang theo hung khí như kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, phóng lợn rượt đuổi và đánh nhau trên các tuyến đường giao thông.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 24.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng.

Hung khí các đối tượng dùng để đánh nhau ẢNH: CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH

Theo Công an tỉnh Thái Bình, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội của đối tượng là thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. Phần lớn các thanh thiếu niên phạm tội đều thuộc đối tượng chơi bời lêu lổng, nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ, chưa ý thức hết được hậu quả của các hành vi mình gây ra, dễ bị lôi kéo, rủ rê thông qua mạng xã hội.

Vì vậy, mỗi gia đình cần có biện pháp quản lý, giáo dục con em mình, không để bị lôi kéo, tham gia vào các băng, ổ nhóm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

6 bị can bị khởi tố vì đánh người, cướp 600.000 đồng

Trước đó, Công an TP.Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tiến Đạt (22 tuổi, trú P.Phú Khánh), Nguyễn Tiến Dũng (16 tuổi, trú P.Tiền Phong, Ngô Mạnh Hải (16 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP.Thái Bình), Trần Mạnh Dũng (17 tuổi, trú xã Minh Hòa, H.Hưng Hà), Đoàn Hải Dương (18 tuổi, trú xã Nam Bình, H.Kiến Xương); khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Tuấn Kiệt (16 tuổi, trú P.Kỳ Bá) để điều tra về tội cướp tài sản. Các quyết định, lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an TP.Thái Bình phát hiện tại khu vực sân cầu lông M.D tại P.Tiền Phong, (TP.Thái Bình) xảy ra vụ việc đánh người có dấu hiệu cướp tài sản nên đã khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook về việc mua bán vợt cầu lông, các đối tượng trên đã hẹn N.T.T (16 tuổi, trú P.Tiền Phong, TP.Thái Bình) đến sân cầu lông M.D để giải quyết.

Tại đây, do bực tức nên Đạt, Hải đã dùng thanh gậy là giá đỡ cần câu cá để đánh, vụt T. và yêu cầu phải trả cho Đạt số tiền 1 triệu đồng.

Đến lịch hẹn vào ngày 16.2, do không đủ tiền trả, các đối tượng trong nhóm của Đạt tiếp tục đánh và cướp số tiền 600.000 đồng của T.