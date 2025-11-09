TP.HCM: Truy tìm danh tính thi thể nam xăm hình đầu rồng phủ kín ngực

Ngày 9.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin truy tìm nhân thân của một thi thể nam giới được phát hiện trôi sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ).

Xác minh danh tính thi thể nam giới xăm hình đầu rồng phủ kín ngực ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5.10, người dân tập thể dục ở khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn (địa chỉ 88 Cây Bàng, khu phố 38, phường An Khánh) thì nghe mùi hôi khó chịu. Qua kiểm tra, họ phát hiện thi thể người trôi trên sông Sài Gòn, đoạn sát công viên nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Khánh nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính. Bước đầu xác định, thi thể là nam giới, cao khoảng 1,65 mét, khoảng 25 - 35 tuổi, có xăm hình đầu rồng phủ kín ngực và bụng. Thời điểm phát hiện, thi thể mặc áo khoác thun màu đen, quần jean dài màu xanh.

Thông qua đặc điểm nhận dạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo, nếu người dân biết thông tin, lai lịch hoặc là người nhà của nạn nhân hãy thông báo đến Công an TP.HCM tại địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức cũ) để phục vụ công tác xác minh, điều tra.