Công an TP.HCM trích xuất camera làm rõ vụ tai nạn xe tải và người đi bộ

Ngày 9.11.2025, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe máy và người đi bộ xảy ra trên đường Tân Sơn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên đường Tân Sơn đoạn gần giao lộ hẻm 424 Phạm Văn Bạch, đoạn giáp giữa phường An Hội Tây và phường Tân Sơn có xảy ra tai nạn giữa xe tải và người đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến giải quyết hiện trường. Công an cho phong tỏa một phần đoạn đường Tân Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong Ảnh: Trần Kha

Nạn nhân tử vong được xác định là nam giới, 59 tuổi. Theo người dân và người nhà nạn nhân, hằng ngày, người này từ nhà đi bộ đến khu vực trên để tập thể dục. Thời điểm xảy ra tai nạn lúc sáng sớm, đường vắng nên không có người chứng kiến.

Hơn 9 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.