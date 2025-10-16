Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thiếu nữ 17 tuổi điều khiển xe máy gây tai nạn chết người

Đức Nhật
Đức Nhật
16/10/2025 14:48 GMT+7

Thiếu nữ 17 tuổi điều khiển xe máy gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ngày 16.10, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn xã Phù Cát (trước đây thuộc H.Phù Cát, tỉnh Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 15.10, B.N (17 tuổi, ở thôn Tân Lệ, xã Phù Cát) điều khiển xe máy, chở N.N (16 tuổi, ở xã Bình Phú) lưu thông trên đường liên thôn thuộc thôn Phong An (xã Phù Cát) theo hướng nam - bắc.

Thiếu nữ điều khiển xe máy gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn chết người

ẢNH: TRANG ANH

Khi đến ngã tư, xe máy này xảy ra va chạm với xe đạp điện do chị P.T.N.D (23 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng tây - đông.

Vụ tai nạn khiến chị D. tử vong tại chỗ, còn B.N và N.N bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do B.N điều khiển xe máy không quan sát, dẫn đến va chạm. Đặc biệt, B.N chưa đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50 cm3 theo quy định.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

