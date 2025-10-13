Vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong: Khởi tố tài xế

Chiều 13.10, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Sang (27 tuổi, ở xã Bình Dương, Gia Lai; trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định), tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu khiến một người tử vong.

Lực lượng công an điều tra vụ xe ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 7.10, Đặng Văn Sang đến nhậu tại một quán ốc ở thôn Dương Liễu Tây (xã Bình Dương).

Tại đây, Sang gặp Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi, cùng thôn), cũng đang ăn nhậu. Khoảng 21 giờ 30, Sang đến bàn Sơn mời bia và hỏi về chuyện “bị nói xấu” trước đây, dẫn đến cãi vã. Sang đã dùng tay đánh Sơn, sau đó vào bếp lấy dao rượt đuổi, nhưng được mọi người can ngăn. Sơn bỏ chạy ra đường và có lời lẽ thách thức.

Bực tức, Sang lái ô tô, tháo biển số rồi quay lại quán tìm Sơn. Khi thấy Sang đến, Sơn chạy ra đứng trước quán Xóm Nhậu và tiếp tục vẫy tay khiêu khích. Không kiềm chế được, Sang lái ô tô lao vào quán nhậu, đâm trúng Sơn và bà L.T.Q (55 tuổi, ở thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng bên trong.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Sang để điều tra về hành vi giết người ẢNH: CÔNG AN GIA LAI





Cú tông khiến bà Q. tử vong tại chỗ, Sơn bị gãy xương đòn và xương cụt, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang để điều tra về hành vi giết người.