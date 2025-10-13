Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong: Khởi tố tài xế

Đức Nhật
Đức Nhật
13/10/2025 19:59 GMT+7

Công an đã khởi tố và tạm giam bị can để điều tra vụ tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu ở xã Bình Dương (Gia Lai), khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Chiều 13.10, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Sang (27 tuổi, ở xã Bình Dương, Gia Lai; trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định), tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu khiến một người tử vong.

Khởi tố tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng công an điều tra vụ xe ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 7.10, Đặng Văn Sang đến nhậu tại một quán ốc ở thôn Dương Liễu Tây (xã Bình Dương).

Tại đây, Sang gặp Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi, cùng thôn), cũng đang ăn nhậu. Khoảng 21 giờ 30, Sang đến bàn Sơn mời bia và hỏi về chuyện “bị nói xấu” trước đây, dẫn đến cãi vã. Sang đã dùng tay đánh Sơn, sau đó vào bếp lấy dao rượt đuổi, nhưng được mọi người can ngăn. Sơn bỏ chạy ra đường và có lời lẽ thách thức.

Bực tức, Sang lái ô tô, tháo biển số rồi quay lại quán tìm Sơn. Khi thấy Sang đến, Sơn chạy ra đứng trước quán Xóm Nhậu và tiếp tục vẫy tay khiêu khích. Không kiềm chế được, Sang lái ô tô lao vào quán nhậu, đâm trúng Sơn và bà L.T.Q (55 tuổi, ở thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng bên trong.

Khởi tố tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong - Ảnh 2.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Sang để điều tra về hành vi giết người

ẢNH: CÔNG AN GIA LAI


Cú tông khiến bà Q. tử vong tại chỗ, Sơn bị gãy xương đòn và xương cụt, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang để điều tra về hành vi giết người.

Tin liên quan

Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong: Người chứng kiến vẫn chưa hết sợ hãi

Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong: Người chứng kiến vẫn chưa hết sợ hãi

Người chứng kiến vụ tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai, khiến một người tử vong vẫn chưa hết sợ hãi. Vụ việc xảy ra quá nhanh.

Khám phá thêm chủ đề

ô tô lao vào quán nhậu khởi tố vụ án Giết người Gia Lai khởi tố tài xế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận