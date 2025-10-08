Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong: Người chứng kiến vẫn chưa hết sợ hãi

Đức Nhật
Đức Nhật
08/10/2025 21:07 GMT+7

Người chứng kiến vụ tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai, khiến một người tử vong vẫn chưa hết sợ hãi. Vụ việc xảy ra quá nhanh.

Chiều 8.10, ông Phan Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định), cho biết đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến một người tử vong, một người bị thương, xảy ra tối 7.10.

Theo ông Nam, khoảng 21 giờ 40 ngày 7.10, trong lúc nhậu tại một quán ốc ở xã Bình Dương, Đặng Văn Sang (27 tuổi, ở thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi, ở thôn Vĩnh Bình). Sau khi cãi vã và bị thách thức, Sang lái ô tô lao vào quán nhậu nơi Sơn đứng.

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi, thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) tử vong tại chỗ, còn anh Sơn bị gãy xương đòn.

Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người chết: Tài xế quỳ lạy rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong tại xã Bình Dương (Gia Lai)

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chiều muộn 8.10, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của bà Q. Hàng xóm, bạn bè lặng lẽ đến chia sẻ nỗi đau mất mát. Giúp gia đình lo tang lễ là những nhân viên quán Xóm Nhậu, nơi xảy ra vụ ô tô lao vào quán nhậu kinh hoàng tối hôm trước. Họ cũng là những người trực tiếp chứng kiến thảm cảnh tối 7.10.

Thoát chết trong gang tấc, chị Nguyễn Thị Thùy Trâm (22 tuổi), nhân viên quán, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, khoảng 21 giờ 40, chị và một đồng nghiệp nghe tiếng ồn ào ở quán bên cạnh nên chạy ra ngoài xem. Khi đang đứng trên đường, chị bất ngờ thấy chiếc ô tô do Sang cầm lái rú ga lao thẳng về phía quán.

"Chiếc xe lao tới rất nhanh, tông sập bàn ghế rồi kéo theo bà Q. và anh Sơn. Sau khi dừng xe, Sang bước xuống, tiến lại gần nơi bà Q. nằm rồi quỳ xuống lạy ba lần. Xong anh ta bỏ chạy, mặc mọi người hoảng loạn gọi nhau cứu người", chị Trâm kể.

Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người chết: Tài xế quỳ lạy rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức tang lễ cho bà Q.

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng dự tang lễ, anh Lương Khương Duy (23 tuổi), khách nhậu tại quán Xóm Nhậu, vẫn chưa hết sợ hãi. Anh nói, lúc đó quán đông khách, anh chỉ nghe tiếng động lớn rồi thấy chiếc xe lao thẳng vào bàn nhậu, mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

"Khi tôi định thần lại, bà Q. và anh Sơn đã nằm bất động giữa đống bàn ghế vỡ nát. Chúng tôi hô hoán đưa các nạn nhân đi cấp cứu", anh Duy nói.

Ông Phan Xuân Nam cho biết thêm, bà Q. cùng con trai thuê lại quán Xóm Nhậu để mưu sinh, hoàn cảnh khó khăn. Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy và UBND xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau.

Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người chết: Tài xế quỳ lạy rồi bỏ trốn - Ảnh 3.

Một trụ sắt chống mái che ở quán Xóm Nhậu bị gãy gập

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ân hận muộn màng

Chiều 8.10, anh Nguyễn Quang Thái (34 tuổi) cho biết Nguyễn Quang Sơn (em trai anh Thái) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai trong tình trạng gãy xương đòn và xương cụt.

"Sơn kể lại rằng khi ô tô lao tới, em bị hất lên nắp capo nên may mắn thoát chết. Hiện tinh thần vẫn còn hoảng loạn, chưa nói được nhiều", anh Thái cho hay.

Trong khi đó, Đặng Văn Sang, tài xế lái ô tô lao vào quán nhậu, đã ra đầu thú sau khi được chính quyền địa phương vận động

Tại cơ quan điều tra, Sang khai, tối 7.10, anh ta uống bia tại một quán, sau đó qua quán ốc trên đường Nguyễn Nhạc uống tiếp. Khi thấy Sơn, người cùng thôn, đang ngồi nhậu, Sang qua mời thì xảy ra cãi vã, xô xát.

Bực tức, Sang ra xe tháo biển số rồi quay lại tìm Sơn. Thấy Sơn đứng trước cửa quán Xóm Nhậu, Sang đạp ga lao thẳng vào, tông trúng cả bà Q. đang đứng gần đó.

Khi được hỏi "mâu thuẫn trong bàn nhậu có đáng để đánh đổi như vậy không", Sang cúi đầu nói nhỏ: "Không đáng. Giờ em rất ân hận, nhưng không biết làm sao. Con em còn nhỏ...".

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến một người chết, một người bị thương, gây rúng động dư luận địa phương.

