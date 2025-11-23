Bộ Công an cảnh báo tình trạng dùng AI xuyên tạc tình hình mưa lũ miền Trung

Chiều 23.11, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về tình trạng dùng AI để tạo hình ảnh, video sai lệch và lan truyền thông tin giả về tình hình mưa lũ miền Trung.

Theo Bộ Công an, bên cạnh các thông tin tích cực, chia sẻ với khó khăn bà con vùng lũ, xuất hiện các đối tượng thay vì đồng cảm, lại lợi dụng sự việc tán phát các thông tin sai sự thật, đặc biệt là tin giả tạo bởi AI với tần suất liên tục nhằm xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý.

Thông tin sai sự thật phát tán trên mạng xã hội ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cạnh đó, một số thành phần khác lợi dụng tình hình để bịa đặt thông tin hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ nhằm trục lợi.

Những tin giả này cũng gây nhiễu loạn thông tin, phức tạp tình hình, gây hoang mang đối với người dân, đặc biệt là bà con vùng lũ lụt.

Bộ Công an cho hay, những tin giả này lan truyền nhanh, vượt qua khả năng tiếp cận của thông tin chính thống, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của người dân và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của các lực lượng tại hiện trường.

Do đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin. Đồng thời cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI để tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang được triển khai từng giờ của lực lượng chức năng.

Người dân cũng cần tích cực lan tỏa những thông tin chính xác, góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đối với các hành vi trực tiếp hay tiếp tay đưa tin sai sự thật, lực lượng công an đang triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, rà quét, xác minh.

Những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết được nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định.

Riêng các trường hợp cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá, Bộ Công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.