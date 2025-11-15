Trường đại học ở Hà Nội chi gần 200 tỉ xây tòa nhà đa năng

Hôm nay 15.11, Trường ĐH Công nghệ GTVT đã tổ chức lễ khánh thành tòa nhà đa năng 11 tầng tại địa chỉ 54 Triều Khúc, Hà Nội. Đây là công trình do nhà trường tự đầu tư xây dựng, với kinh phí khoảng gần 200 tỉ đồng.



Đại biểu tham quan phòng học trong tòa nhà 11 tầng mới xây xong ẢNH: VŨ TÙNG

Tòa nhà khởi công năm 2024, có tổng diện tích sàn hơn 13.589 m², với 26 giảng đường lớn và phòng họp; 11 phòng hội thảo, hội nghị; 26 phòng làm việc; 5 không gian đa năng, nhà sách, căng tin và các khu vực phụ trợ khác.

Trong tòa nhà có các phòng lab ITS (hệ thống giao thông thông minh), BIM - AI (mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng) hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp công nghệ (Tập đoàn Trí Nam, Công ty cổ phần Biển Bạc).

Gần đây, nhiều trường ĐH công lập ở Hà Nội được đầu tư xây dựng những công trình lớn, hiện đại, nhưng chủ yếu là nhờ vốn đầu tư của nhà nước. Tự đầu tư xây dựng công trình tầm cỡ như Trường ĐH Công nghệ GTVT là hiếm có.

Tòa nhà đa năng có vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng của Trường ĐH Công nghệ GTVT ẢNH: QUÝ HIÊN

Trường ĐH Công nghệ GTVT vốn là Trường CĐ Công chính, được thành lập ngày 15.11.1945, trên cơ sở Trường CĐ Công chính Đông Dương. Từ năm 2010, nhà trường mới nâng cấp thành trường đại học và được Bộ GD-ĐT giao là đầu mối chủ trì mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc tài năng lĩnh vực công nghệ giao thông và hạ tầng tiên tiến thông minh.



Bộ Xây dựng sẽ đầu tư 1.000 tỉ đồng cho nhà trường

Trường ĐH Công nghệ GTVT trực thuộc Bộ Xây dựng nhưng được giao tự chủ chi thường xuyên từ năm 2020. Giai đoạn 2020 - 2025, nhà trường cũng không được nhà nước chi đầu tư trung hạn.

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường và khánh thành tòa nhà 11 tầng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ, Bộ Xây dựng xem hệ thống 8 trường ĐH thuộc bộ, trong đó có Trường ĐH Công nghệ GTVT, có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển của ngành trong thời gian sắp tới, xem đầu tư cho giáo dục ĐHl à đầu tư cho phát triển dài hạn của ngành.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, bộ này sẽ đầu tư cho Trường ĐH Công nghệ GTVT 1.000 tỉ đồng ẢNH: VŨ TÙNG

Trường ĐH Công nghệ GTVT là một trong những trường trọng điểm được Bộ ưu tiên nguồn lực, cơ chế và nhiệm vụ đặc thù.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đang giao cho nhà trường xây dựng hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, công trình chiến lược cho trường, bao gồm: tòa nhà đổi mới sáng tạo 15 tầng, ký túc xá 11 tầng đạt chuẩn quốc tế; dự án trung tâm giao thông thông minh phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỉ đồng.