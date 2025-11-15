Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường đại học ở Hà Nội chi gần 200 tỉ xây tòa nhà đa năng

Quý Hiên
Quý Hiên
15/11/2025 19:08 GMT+7

Trước khi có đầu tư của nhà nước, một trường đại học kỹ thuật ở Hà Nội đã đầu tư gần 200 tỉ đồng xây tòa nhà đa năng để sinh viên có không gian học tập hiện đại.

Hôm nay 15.11, Trường ĐH Công nghệ GTVT đã tổ chức lễ khánh thành tòa nhà đa năng 11 tầng tại địa chỉ 54 Triều Khúc, Hà Nội. Đây là công trình do nhà trường tự đầu tư xây dựng, với kinh phí khoảng gần 200 tỉ đồng.

Trường đại học ở Hà Nội chi gần 200 tỉ xây tòa nhà đa năng- Ảnh 1.

Đại biểu tham quan phòng học trong tòa nhà 11 tầng mới xây xong

ẢNH: VŨ TÙNG

Tòa nhà khởi công năm 2024, có tổng diện tích sàn hơn 13.589 m², với 26 giảng đường lớn và phòng họp; 11 phòng hội thảo, hội nghị; 26 phòng làm việc; 5 không gian đa năng, nhà sách, căng tin và các khu vực phụ trợ khác.

Trong tòa nhà có các phòng lab ITS (hệ thống giao thông thông minh), BIM - AI (mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng) hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp công nghệ (Tập đoàn Trí Nam, Công ty cổ phần Biển Bạc).

Gần đây, nhiều trường ĐH công lập ở Hà Nội được đầu tư xây dựng những công trình lớn, hiện đại, nhưng chủ yếu là nhờ vốn đầu tư của nhà nước. Tự đầu tư xây dựng công trình tầm cỡ như Trường ĐH Công nghệ GTVT là hiếm có.

Trường đại học ở Hà Nội chi gần 200 tỉ xây tòa nhà đa năng- Ảnh 2.

Tòa nhà đa năng có vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng của Trường ĐH Công nghệ GTVT

ẢNH: QUÝ HIÊN

Trường ĐH Công nghệ GTVT vốn là Trường CĐ Công chính, được thành lập ngày 15.11.1945, trên cơ sở Trường CĐ Công chính Đông Dương. Từ năm 2010, nhà trường mới nâng cấp thành trường đại học và được Bộ GD-ĐT giao là đầu mối chủ trì mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc tài năng lĩnh vực công nghệ giao thông và hạ tầng tiên tiến thông minh.

Bộ Xây dựng sẽ đầu tư 1.000 tỉ đồng cho nhà trường

Trường ĐH Công nghệ GTVT trực thuộc Bộ Xây dựng nhưng được giao tự chủ chi thường xuyên từ năm 2020. Giai đoạn 2020 - 2025, nhà trường cũng không được nhà nước chi đầu tư trung hạn.

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường và khánh thành tòa nhà 11 tầng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chia sẻ, Bộ Xây dựng xem hệ thống 8 trường ĐH thuộc bộ, trong đó có Trường ĐH Công nghệ GTVT, có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển của ngành trong thời gian sắp tới, xem đầu tư cho giáo dục ĐHl à đầu tư cho phát triển dài hạn của ngành.

Trường đại học ở Hà Nội chi gần 200 tỉ xây tòa nhà đa năng- Ảnh 3.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, bộ này sẽ đầu tư cho Trường ĐH Công nghệ GTVT 1.000 tỉ đồng

ẢNH: VŨ TÙNG

Do vậy, Bộ Xây dựng xem hệ thống 8 trường ĐH thuộc Bộ, trong đó có Trường ĐH Công nghệ GTVT có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển của ngành trong thời gian sắp tới, xem đầu tư cho giáo dục ĐH là đầu tư cho phát triển dài hạn của ngành.

Trường ĐH Công nghệ GTVT là một trong những trường trọng điểm được Bộ ưu tiên nguồn lực, cơ chế và nhiệm vụ đặc thù. 

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đang giao cho nhà trường xây dựng hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, công trình chiến lược cho trường, bao gồm: tòa nhà đổi mới sáng tạo 15 tầng, ký túc xá 11 tầng đạt chuẩn quốc tế; dự án trung tâm giao thông thông minh phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

Bộ Xây dựng 'đặt hàng' trường đại học biên dịch 193 bộ tiêu chuẩn đường sắt

Bộ Xây dựng 'đặt hàng' trường đại học biên dịch 193 bộ tiêu chuẩn đường sắt

Bộ Xây dựng 'đặt hàng' Trường ĐH Giao thông vận tải nhiều sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, tham gia trực tiếp vào các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, trong đó có sản phẩm biên dịch 193 bộ tiêu chuẩn đường sắt của các nước.

Nghịch lý đào tạo nhân lực ngành đường sắt

Cần 2.000 tỉ đồng để đào tạo nhân lực chất lượng cho đường sắt tốc độ cao

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Bộ Xây dựng đầu tư cho giáo dục đại học trung tâm đào tạo xuất sắc thị trường trọng điểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận