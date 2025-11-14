Bộ Xây dựng 'đặt hàng' trường đại học biên dịch 193 bộ tiêu chuẩn đường sắt

Trường ĐH Giao thông vận tải vừa bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Xây dựng bản dịch 193 bộ tiêu chuẩn đường sắt. Đây là nguồn tài liệu tham khảo quý giá để ngành đường sắt học hỏi, áp dụng cho Việt Nam khi phát triển đường sắt hiện đại.

Thông tin trên được lãnh đạo Trường ĐH Giao thông báo cáo với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vào chiều nay, 14.11, tại Triển lãm khoa học và công nghệ nhân kỷ niệm 80 năm Trường ĐH Giao thông vận tải.



Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ 2 từ phải sang) tham quan Triển lãm khoa học công nghệ của Trường ĐH Giao thông vận tải ẢNH: ĐÌNH NGUYÊN

PGS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải, cho biết 193 bộ tiêu chuẩn nói trên là sản phẩm được thực hiện theo hợp đồng kinh tế với Ban Quản lý dự án đường sắt, được các cán bộ, giảng viên của trường thực hiện khẩn trương trong thời gian ngắn.

Trong 193 bộ tiêu chuẩn có 59 bộ của châu Âu, còn lại là của Trung Quốc. Đặc biệt, có 29 bộ định mức đơn giá của Trung Quốc, đây là những tài liệu rất quý giá để ngành đường sắt áp dụng cho Việt Nam sau này khi triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Thời gian qua, Trường ĐH Giao thông vận tải đã được Bộ Xây dựng phê duyệt nhiều đề tài lớn. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để xây dựng và đưa vào triển khai ngay từ tháng 3 các chương trình đào tạo mới cho tất cả 5 chuyên ngành của lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Hiện Trường ĐH Giao thông vận tải là cơ sở đào tạo duy nhất tại Việt Nam tích hợp đầy đủ kiến thức mới, hiện đại nhất của các chương trình đào tạo đường sắt trên thế giới theo chuẩn quốc tế trong các chương trình đào tạo của mình.

Gần đây nhà trường cũng tổ chức đào tạo văn bằng 2, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đường sắt hiện đại cho hơn 2.000 lượt kỹ sư của ngành giao thông vận tải.

Ghi nhận nhà trường đã chủ động, tiên phong phối hợp cùng Bộ Xây dựng triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học - công nghệ trọng điểm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị nhà trường cần tập trung nguồn lực, phát huy vai trò đầu tàu khoa học công nghệ của ngành giao thông vận tải. Đồng thời, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cụ thể như tham gia xây dựng và vận hành tổ hợp công nghiệp - phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về đường sắt, tiếp tục tham gia trực tiếp vào các dự án giao thông trọng điểm quốc gia; tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, hoàn thiện học liệu cho các lĩnh vực của ngành xây dựng…

Trường ĐH Giao thông vận tải là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ GD-ĐT. Hiện nay, Bộ Xây dựng là "khách hàng" lớn nhất của nhà trường về đào tạo nguồn nhân lực cũng như về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.