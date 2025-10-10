Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ Xây dựng dự kiến đầu tư nghìn tỉ đồng cho một trường đại học

Quý Hiên
Quý Hiên
10/10/2025 18:17 GMT+7

Bộ Xây dựng có chủ trương đầu tư nghìn tỉ đồng cho Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải.

Theo PGS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã có chủ trương đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, trong 2 năm, để xây dựng các công trình có tính biểu tượng, trong đó có trung tâm nghiên cứu giao thông thông minh.

Bộ Xây dựng dự kiến đầu tư nghìn tỉ đồng cho một trường đại học- Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và đại diện các đơn vị liên quan ấn nút ra mắt Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực công nghệ giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh

ẢNH: VŨ TÙNG

Nội dung trên được chia sẻ trong lễ ra mắt mắt mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực công nghệ giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh mà Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải được Bộ GD-ĐT giao là đơn vị chủ trì.

PGS Nguyễn Hoàng Long cho biết, ngoài trung tâm nghiên cứu giao thông thông minh, khoản hơn 1.000 tỉ đồng mà Bộ Xây dựng đã có chủ trương đầu tư cho trường sẽ được sử dụng xây dựng tòa nhà đổi mới sáng tạo 15 tầng; nhà chuyên gia, ký túc xá 9 tầng. Tất cả các công trình đều được xây dựng tại cơ sở Hà Nội (54 phố Triều Khúc).

Bộ Xây dựng đã giao nhà trường lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất giai đoạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ chủ trì kết nối hình thành mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc về lĩnh vực công nghệ giao thông hạ tầng tiên tiến thông minh. Mạng lưới gồm 28 đơn vị, trong đó 12 trường đại học, 5 viện nghiên cứu, 11 doanh nghiệp.

Đây là những đơn vị hàng đầu về công nghệ - kỹ thuật, là những đơn vị có năng lực nghiên cứu đào tạo nổi bật của quốc gia, đa ngành đa lĩnh vực. Việc kết hợp các đơn vị này có thể giải quyết được những bài toán lớn trong lĩnh vực giao thông vận tải của đất nước.

Bộ Xây dựng hiện quản lý 8 trường đại học, trong đó Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải là trường trọng điểm.

Tin liên quan

Đề xuất cấp học bổng toàn phần cho sinh viên tài năng ngành công nghệ

Đề xuất cấp học bổng toàn phần cho sinh viên tài năng ngành công nghệ

PGS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải cho rằng cần cấp học bổng toàn phần cho sinh viên tài năng ngành công nghệ then chốt để thu hút nhân tài.

Nghịch lý đào tạo nhân lực ngành đường sắt: Cấp học bổng, miễn học phí là chưa đủ

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Bộ Xây dựng trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng đầu tư cho đại học đầu tư cho KH-CN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận