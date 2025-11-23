Bộ Công an chi viện 260 chiến sĩ hỗ trợ Gia Lai khắc phục sau lũ

Cụ thể, 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh chia làm 3 trung đội tăng cường cho các địa bàn các phường thuộc Quy Nhơn cũ.

60 cán bộ, chiến sĩ học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân chia làm 2 trung đội tăng cường cho địa bàn các xã thuộc Tuy Phước cũ.

100 cán bộ, chiến sĩ của Công an TP.HCM tăng cường cho một số địa bàn phía tây tỉnh Gia Lai.

Lực lượng công an dọn dẹp vệ sinh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn ẢNH: QUÝ HIỀN

Hiện tại Gia Lai không còn nhà dân bị ngập, tuy nhiên, cơn lũ lịch sử đã gây ra cảnh tượng ngổn ngang ẢNH: QUÝ HIỀN

Lực lượng công an dọn dẹp vệ sinh, giúp khắc phục hậu quả sau lũ tại phường Quy Nhơn Bắc, gồm: Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Quy Hòa. Ở xã Tuy Phước là các trường học, bệnh viện và cơ sở tôn giáo.

Đợt này, Bộ Công an tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Gia Lai 260 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt ẢNH: QUÝ HIỀN

Theo cập nhật đến sáng 23.11, mưa lũ đã khiến 3 người tại Gia Lai thiệt mạng, thiệt hại tài sản khoảng 1.000 tỉ đồng ẢNH: QUÝ HIỀN

Bùn đất khắp nơi sau cơn lũ lịch sử ẢNH: QUÝ HIỀN

Không chỉ cướp đi sinh mạng và khiến nhiều người mất tích, đợt mưa lũ lần này còn gây thiệt hại nặng nề về tài sản, phá hủy cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn sản xuất và đình trệ hoạt động kinh doanh tại nhiều tỉnh miền Trung. Cuộc sống người dân vốn khó khăn càng thêm chồng chất.

Cập nhật mới nhất thiệt hại mưa lũ miền Trung, tính đến 7 giờ sáng 23.11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đã có 102 người chết và mất tích, trong đó riêng Gia Lai ghi nhận 3 thiệt mạng do mưa lũ.

Cũng theo thống kê, ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã có 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 15.396 nhà). Đến sáng nay, 23.11, Gia Lai không còn nhà dân bị ngập.

Mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp với 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, cuốn trôi hơn 3,2 triệu con gia súc gia cầm và gây thiệt hại nặng cho 1.157 ha thủy sản.

Cũng theo ước tính thiệt hại mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đến sáng 23.11 khoảng 9.035 tỉ đồng; trong đó, Gia Lai khoảng 1.000 tỉ đồng.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, các tỉnh miền Trung đang có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, vật tư cần thiết để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Trong đó, Gia Lai đề xuất hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs.