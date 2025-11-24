Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM ngừng nhận hàng cứu trợ, khuyến khích người dân ủng hộ qua tài khoản

Thúy Liễu
Thúy Liễu
24/11/2025 13:13 GMT+7

Từ 10 giờ sáng 24.11, tất cả các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM ngừng tiếp nhận, người dân có thể chuyển khoản để chia sẻ với bà con vùng lũ tái thiết cuộc sống.

Từ 10 giờ ngày 24.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo 18 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn thành phố ngừng nhận quần áo và hàng hóa thiết yếu. Sau thời điểm này, mọi hình thức đóng góp được đề nghị chuyển sang ủng hộ qua tài khoản nhằm phục vụ hiệu quả giai đoạn tái thiết sau thiên tai.

TP.HCM ngừng nhận hàng cứu trợ, khuyến khích người dân ủng hộ qua tài khoản- Ảnh 1.

Người dân có thể tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

ẢNH: MTTQ TP.HCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết hiện hơn 1.000 tấn hàng được người dân TP.HCM quyên góp cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung vẫn đang tồn kho tại các điểm tập kết.

Việc tạm dừng tiếp nhận lúc này là để ưu tiên vận chuyển khối hàng cứu trợ đã nhận kịp thời đến đồng bào vùng ngập lũ, tránh ứ đọng, đồng thời chuyển nguồn hỗ trợ sang hình thức tài chính để sử dụng linh hoạt cho công tác phục hồi.

Người dân TP.HCM những ngày qua đã gửi trọn tình cảm của mình về miền Trung ruột thịt. Từ thực phẩm, quần áo, thuốc men đến các vật dụng sinh hoạt, mọi hỗ trợ đều thấm đẫm nghĩa tình. Nhờ đó, đồng bào vùng lũ đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

TP.HCM ngừng nhận hàng cứu trợ, khuyến khích người dân ủng hộ qua tài khoản- Ảnh 2.

Cấp tập phân loại hàng cứu trợ tại sân Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sáng 24.11

ẢNH: MAI CHI

Trong giai đoạn tiếp theo là khôi phục sau mưa lũ, người dân miền Trung đang rất cần nguồn lực để: sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; khôi phục trường học để học sinh trở lại lớp; xây dựng lại cầu, đường dân sinh bảo đảm an toàn; ổn định cuộc sống và sinh kế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân TP.HCM đã đồng hành trong những ngày vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự chung sức giúp miền Trung không chỉ vượt qua lũ dữ, mà còn đứng dậy mạnh mẽ sau thiên tai.

Khám phá thêm chủ đề

Bình luận (0)

