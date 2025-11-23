TP.HCM đã chuyển 211 tấn hàng cứu trợ đến Khánh Hòa

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận hơn 236,4 tỉ đồng ủng hộ cùng hàng trăm tấn hàng cứu trợ, triển khai nhiều đoàn công tác và lực lượng cứu trợ tại hiện trường.



Cứu trợ khẩn cấp quy mô lớn cho Khánh Hòa

Từ ngày 21.11, TP.HCM đã triển khai chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho tỉnh Khánh Hòa sau khi địa phương này chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử.

TP.HCM đã trao 50 tỉ đồng hỗ trợ và triển khai 6 nhóm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm:

Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu: vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 12.000 suất ăn mỗi ngày cho người dân và lực lượng cứu trợ.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm: gửi 211 tấn hàng hóa, gồm 50.000 túi quà nhu yếu phẩm, áo phao, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn, tã bỉm, khăn, sản phẩm vệ sinh cá nhân…

Chi viện y tế: huy động 30 - 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, khám chữa bệnh, hỗ trợ phòng ngừa dịch sau lũ.

Khôi phục môi trường - hạ tầng: điều động 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực; lực lượng Cảnh sát Cơ động TP.HCM đã trực tiếp về Khánh Hòa dọn bùn đất, rác thải; hỗ trợ sửa chữa 23 trường học bị hư hỏng.

Đảm bảo thông tin liên lạc: phối hợp các doanh nghiệp viễn thông để sửa chữa 550 trạm phát sóng, phục hồi năng lực kết nối.

Tăng cường lực lượng tình nguyện: cử 150 thanh niên xung phong và 200 tình nguyện viên Thành Đoàn đến hỗ trợ trực tiếp tại điểm nóng.



Song song đó, tại 168 trụ sở MTTQ cấp xã, phường, đặc khu của TP.HCM cũng đồng loạt mở điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, vận chuyển đến vùng lũ.

Hàng cứu trợ của người dân TP.HCM đóng góp đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: MTTQ TP.HCM

Các hoạt động hỗ trợ của TP.HCM tập trung vào 3 nhóm nội dung thiết thực:

Hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu: nước lọc, sữa, gạo, lương khô, thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, áo phao, quần áo, chăn màn, tã, bỉm... phù hợp điều kiện sau bão lũ.

Hỗ trợ y tế, phòng bệnh: trao tặng các túi thuốc gia đình, gồm thuốc điều trị bệnh thường gặp sau lũ như rối loạn tiêu hóa, bệnh ngoài da do ngâm nước lâu, bệnh do muỗi và côn trùng truyền.

Ổn định cuộc sống và học tập: hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trường học, xây dựng cầu dân sinh, trao quà và dụng cụ học tập giúp trẻ em sớm trở lại trường, người dân tái thiết cuộc sống.



TP.HCM cung cấp nguồn lực lớn cho các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ

Từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11.2025, thông qua hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, TP.HCM đã tiếp nhận 15.581 lượt ủng hộ với số tiền hơn 236 tỉ đồng.

Song song đó, thành phố tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 2.100 áo phao, 350 phao tròn, 2.100 thùng nước suối và 441 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 41 tỉ đồng.

Hàng cứu trợ của TP.HCM đã đến tỉnh Khánh Hòa ẢNH: TNXP TP.HCM

Trên cơ sở vận động, tiếp nhận và phân phối, tổng số tiền đã chi hỗ trợ tính đến ngày 23.11 là 190,6 tỉ đồng, cùng hàng hóa trị giá hơn 41 tỉ đồng. Việc phân bổ được triển khai hiệu quả và có trọng tâm tại 22 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Trong đó, nhiều địa phương nhận mức hỗ trợ lớn: tỉnh Cao Bằng nhận 23 tỉ đồng và 5 tấn gạo; Hà Tĩnh nhận 20 tỉ đồng và 10 tấn gạo; Nghệ An nhận 20 tỉ đồng cùng 80 thùng túi thuốc, 10 tấn gạo, 1.495 thùng nhu yếu phẩm và 100 thùng chăn mền, khăn; TP.Huế nhận 20 tỉ đồng và 10 tấn gạo, 600 thùng mì, 463 kiện nhu yếu phẩm, 235 thùng chăn mền từ Công ty AEON…

Đây là những con số thể hiện quy mô cứu trợ chưa từng có, xuất phát từ sức mạnh đoàn kết và tinh thần sẻ chia của người dân TP.HCM.

Từ tháng 9.2025 đến cuối tháng 11.2025, nhiều đoàn đại biểu của TP.HCM đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao hỗ trợ tại các địa phương.

Việc trực tiếp đến địa bàn cho phép TP.HCM nắm sát nhu cầu thực tế của người dân, từ lương thực, nước sạch, áo ấm, đến thuốc men, vật dụng y tế và hỗ trợ hạ tầng.