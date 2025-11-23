Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử

Thúy Liễu
Thúy Liễu
23/11/2025 16:51 GMT+7

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM xuất quân khẩn cấp mang theo gần 100 nhân sự trực tiếp lên đường hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lớn.

Trong những ngày Khánh Hòa gồng mình khắc phục thiệt hại do thiên tai, TP.HCM triển khai khẩn cấp gói hỗ trợ quy mô lớn, ưu tiên vào các nhu cầu thiết yếu nhất của người dân vùng lũ.

Đêm 21.11, sau buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM triệu tập cuộc họp khẩn và quyết định thành lập tổ công tác số 1 gồm 18 người, do chính ông và ông Nguyễn Văn Bình, Phó chỉ huy trưởng kiêm Phó trưởng ban Phòng thủ dân sự Lực lượng Thanh niên xung phong làm tổ trưởng, xuất phát ngay trong đêm.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ưu tiên tiếp nhận các mặt hàng: mì tôm, sữa, bánh, gạo bịch 10 kg, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, tã (trẻ em/người lớn). Không tiếp nhận thêm quần áo do đã đủ.

Rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hỗ trợ đúng nhóm mặt hàng để việc cứu trợ đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả đối với bà con vùng lũ miền Trung.

Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 1.

Thanh niên xung phong TP.HCM họp triển khai nhiệm vụ tổ công tác số 1

ẢNH: ĐVCC

Tiếp đó, tổ công tác số 2 gồm 34 người, do bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chỉ huy trưởng kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự làm tổ trưởng, khởi hành lúc 10 giờ ngày 22.11.

Chiều 22.11, sau buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn công tác.

Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 2.
Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 3.
Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 4.
Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 5.
Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 6.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM phối hợp lực lượng quân sự tỉnh Khánh Hòa bốc dỡ hàng cứu trợ được vận chuyển từ TP.HCM ra

ẢNH: ĐVCC

Bên cạnh đó, 45 cán bộ, viên chức, người lao động do ông Võ Văn Lượng, Phó giám đốc Nhà tang lễ TP.HCM làm trưởng đoàn cũng đã khởi hành lúc 21 giờ ngày 22.11 để hỗ trợ khắc phục thiên tai tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài 3 đoàn nêu trên, Thanh niên xung phong TP.HCM còn dự bị 100 người đã sẵn sàng tham gia theo điều động của Thành ủy TP.HCM (trong đó có 40 người sẽ tham gia theo kế hoạch liên tịch giữa Thanh niên xung phong với Thành Đoàn và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM).

Tại Khánh Hòa, Thanh niên xung phong TP.HCM tham gia nhiều nhiệm vụ trọng yếu: phục vụ hậu cần cứu trợ, hỗ trợ sơ tán người dân nếu cần thiết, phối hợp với Co.opmart Nha Trang chuẩn bị hàng hóa và nhu yếu phẩm.

Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 7.
Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 8.
Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử- Ảnh 9.

Thanh niên xung phong TP.HCM hỗ trợ sơ chế thức ăn tại bếp ăn dã chiến

ẢNH: ĐVCC

Tin liên quan

TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'

TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, TP.HCM thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhu cầu thực tế, theo tinh thần "nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của thành phố".

Lũ dữ tàn phá Hòa Xuân ở Đắk Lắk, cả nước hướng về cứu giúp dân

Lũ lịch sử tại miền Trung: Đi ngược quy luật, hiếm gặp trong 50 năm

Khám phá thêm chủ đề

thanh niên xung phong TP.HCM cứu trợ vùng lũ TP.HCM khắc phục lũ ngập lụt khánh hòa Thanh niên xung phong Khánh Hòa Cứu trợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận