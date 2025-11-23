Thanh niên xung phong TP.HCM lên đường trong đêm, tiếp sức Khánh Hòa vượt lũ lịch sử

Trong những ngày Khánh Hòa gồng mình khắc phục thiệt hại do thiên tai, TP.HCM triển khai khẩn cấp gói hỗ trợ quy mô lớn, ưu tiên vào các nhu cầu thiết yếu nhất của người dân vùng lũ.

Đêm 21.11, sau buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM triệu tập cuộc họp khẩn và quyết định thành lập tổ công tác số 1 gồm 18 người, do chính ông và ông Nguyễn Văn Bình, Phó chỉ huy trưởng kiêm Phó trưởng ban Phòng thủ dân sự Lực lượng Thanh niên xung phong làm tổ trưởng, xuất phát ngay trong đêm.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ưu tiên tiếp nhận các mặt hàng: mì tôm, sữa, bánh, gạo bịch 10 kg, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, tã (trẻ em/người lớn). Không tiếp nhận thêm quần áo do đã đủ. Rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hỗ trợ đúng nhóm mặt hàng để việc cứu trợ đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả đối với bà con vùng lũ miền Trung.

Thanh niên xung phong TP.HCM họp triển khai nhiệm vụ tổ công tác số 1

ẢNH: ĐVCC

Tiếp đó, tổ công tác số 2 gồm 34 người, do bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chỉ huy trưởng kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự làm tổ trưởng, khởi hành lúc 10 giờ ngày 22.11.

Chiều 22.11, sau buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn công tác.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM phối hợp lực lượng quân sự tỉnh Khánh Hòa bốc dỡ hàng cứu trợ được vận chuyển từ TP.HCM ra ẢNH: ĐVCC

Bên cạnh đó, 45 cán bộ, viên chức, người lao động do ông Võ Văn Lượng, Phó giám đốc Nhà tang lễ TP.HCM làm trưởng đoàn cũng đã khởi hành lúc 21 giờ ngày 22.11 để hỗ trợ khắc phục thiên tai tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài 3 đoàn nêu trên, Thanh niên xung phong TP.HCM còn dự bị 100 người đã sẵn sàng tham gia theo điều động của Thành ủy TP.HCM (trong đó có 40 người sẽ tham gia theo kế hoạch liên tịch giữa Thanh niên xung phong với Thành Đoàn và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM).

Tại Khánh Hòa, Thanh niên xung phong TP.HCM tham gia nhiều nhiệm vụ trọng yếu: phục vụ hậu cần cứu trợ, hỗ trợ sơ tán người dân nếu cần thiết, phối hợp với Co.opmart Nha Trang chuẩn bị hàng hóa và nhu yếu phẩm.