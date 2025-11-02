TP.HCM: Ông Lê Quốc Phong dự ngày hội đại đoàn kết tại phường Bình Phú

Ngày 2.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú (TP.HCM) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu phố 21. Tham dự có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn.

Khu phố 21 (phường Bình Phú) có diện tích hơn 19 ha với gần 820 hộ dân. Năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu phố được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, đồng thuận cao với các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao quà tận tay người dân khó khăn tại phường Bình Phú

ẢNH: NGỌC DUY

Ban Công tác mặt trận khu phố 21 đã vận động nhân dân đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo. Trong năm, khu phố vận động nhân dân đóng góp 120 phần quà, 500 kg gạo hỗ trợ hộ dân nhập cư và hộ khó khăn; vận động chăm lo 200 phần quà Tết Trung thu, 10 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh lớp tình thương ở đình Phú Định trị giá 30 triệu đồng…

Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Người tốt, việc tốt" tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Hoạt động bảo vệ môi trường, duy trì "15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp" được người dân hưởng ứng tích cực. Khu phố hiện có 3 tổ tự quản vệ sinh, 1 đội xanh tình nguyện và 3 điểm camera an ninh…

Ông Lê Quốc Phong thăm hỏi bà con khó khăn tại phường Bình Phú ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú Phạm Hồng Minh tuyên dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân khu phố 21. Đồng thời, bà đề nghị Đảng ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của khu phố, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM. Cùng với đó là đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tránh hình thức và dàn trải.

Phường Bình Phú chuẩn bị nhiều phần quà để gửi bà con ẢNH: THÚY LIỄU

Đặc biệt, khu phố tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân tại các khu nhà trọ, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân và vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh lớp học tình thương tại đình Phú Định.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 21 có nhiều hoạt động hấp dẫn ẢNH: THÚY LIỄU

Ngoài ra, tiếp tục phát huy vai trò tự quản, tinh thần tự chủ, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, xây dựng khu phố 21 trở thành khu dân cư văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh - sạch - đẹp.

Cắt tóc miễn phí tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 21, phường Bình Phú ẢNH: THÚY LIỄU

Năm 2026, khu phố 21 đăng ký thực hiện các công trình trọng điểm: công trình an sinh xã hội với việc vận động 5 thẻ bảo hiểm y tế và chăm lo 30 phần quà tết cho hộ khó khăn; công trình an ninh trật tự đảm bảo an toàn tuyến hẻm 55, 63 Lý Chiêu Hoàng và 112 Trần Văn Kiểu; công trình "Bình Phú muôn sắc hoa" vận động nhân dân trồng và chăm sóc hoa kiểng trên các tuyến hẻm, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và nhân ái, khu phố 21 phấn đấu tiếp tục là điểm sáng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần cùng phường Bình Phú xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại, nghĩa tình.