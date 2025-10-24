TP.HCM: MTTQ phường Bình Tây phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong giai đoạn mới

Ngày 24.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phường Bình Tây rộng 1,05 km², dân số 63.293 người (trong đó người Hoa chiếm hơn 35%) được chia thành 23 khu phố, là một phường trọng điểm về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự.

Sự đa dạng về dân cư và hoạt động kinh tế (với chợ Bình Tây là một trong những chợ đầu mối lớn nhất nước) đặt ra yêu cầu cao cho Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị. Đặc biệt, người Hoa và các chức sắc, tín đồ tôn giáo đều sinh sống đoàn kết, hòa nhập và tích cực tham gia các phong trào địa phương, thể hiện sự tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: THÚY LIỄU

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 (tính theo nhiệm kỳ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 12 trước sáp nhập), Ủy ban MTTQ phường Bình Tây đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Các hoạt động tuyên truyền được đổi mới về nội dung và phương thức, sử dụng đa dạng hình thức từ hội nghị đến mạng xã hội để truyền tải thông tin, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị, dự án trọng điểm (như dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2) và ủng hộ các quỹ xã hội ("Vì biển đảo quê hương", "Vì Trường Sa xanh").

Bên cạnh đó, MTTQ đã động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào như "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" (với 9 căn nhà được sửa chữa), "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với nhiều mô hình sáng tạo, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và phong trào "Đoàn kết sáng tạo" được triển khai rộng khắp.

Công tác chăm lo người nghèo, an sinh xã hội (vận động hơn 1,1 tỉ đồng, phường đạt mục tiêu không còn hộ nghèo) và "Đền ơn đáp nghĩa" được thực hiện chu đáo.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Đảng ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đã được MTTQ phường Bình Tây triển khai ngày càng thực chất, gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Nhiều chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế đã tạo được dấu ấn tích cực, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây trao kinh phí sửa chữa nhà cho người dân phường Bình Tây ẢNH: THÚY LIỄU

"Trong giai đoạn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây cần làm tốt vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát hiện, nêu gương và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhân dân vào các chương trình phát triển tại địa phương. Đại đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành động lực hành động trong từng khu phố", ông Quang nhấn mạnh.

Đại hội cũng hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 64 thành viên; bà Hoàng Ngọc Tường Vy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ mới.