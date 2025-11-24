Khánh Hòa cấp tập thu dọn lượng rác khổng lồ ở phường Tây Nha Trang

Theo ghi nhận sáng 24.11, mặc dù nước lũ đã rút được 2 ngày nhưng trên nhiều tuyến đường phường Tây Nha Trang - nơi từng là tâm điểm ngập lụt của Khánh Hòa, rác thải vẫn chưa được thu gom triệt để.

Đến ngày 24.11, công tác gom rác mới chỉ thực hiện ở các trục đường chính, còn khu vực bên trong các tổ dân phố hầu như chưa được tiếp cận hết.

Nhiều nơi ở phường Tây Nha Trang biến thành còn tồn đọng sau lũ, ô nhiễm ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Rác ngổn ngang trên các tuyến đường, cộng với bùn đất sau lũ khiến việc đi lại khó khăn ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Hàng nghìn tấn rác bị dồn ứ khiến giao thông ách tắc. Thời tiết lúc nắng lúc mưa càng làm mùi hôi bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Rác tràn các ngã ba, ngã tư ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Anh Nguyễn Thành Đông, một hộ dân ở phường Tây Nha Trang, lo lắng: "Nếu không sớm thu gom rác, nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất lớn do ô nhiễm".

Rác "bủa vây" một điểm trường tiểu học ở phường Tây Nha Trang, gây nguy cơ ô nhiễm khi học sinh trở lại trường ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Nhiều con đường rộng trên 10 m như đường Lương Định Của bị rác chiếm gần 2/3 diện tích mặt đường. Riêng đường Sông Cái rộng hơn 6 m thì có đoạn rác lấn chiếm hơn 5 m, chỉ còn lại một lối đi nhỏ.

Thậm chí, ngay khu vực trước trụ sở UBND phường Tây Nha Trang, rác cũng chất đống tại các ngã ba, ngã tư.

Trụ sở UBND phường Tây Nha Trang sáng 24.11 ẢNH: HIỀN LƯƠNG

102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỉ đồng Khánh Hòa là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử nửa cuối tháng 11.2025. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến hết ngày 23.11, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 91 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 15 người, Lâm Đồng 5 người); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 1 người). Mưa lũ làm 1.154 nhà bị hư hỏng và hơn 200.000 nhà bị ngập lụt (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 30.655 nhà; Lâm Đồng 1.137 nhà). Đến chiều cùng ngày, Đắk Lắk còn 2 xã; tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đường giao thông… với tổng ước tính về kinh tế khoảng 13.078 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng). Cũng trong ngày 23.11, quân đội huy động 44.848 chiến sĩ/1.785 phương tiện các loại (1.058 ô tô, 272 tàu xuồng, 65 xe đặc chủng, 6 máy bay, 12 flycam, 10 máy bơm, 6 máy phát điện, 3 chó nghiệp vụ, 353 phương tiện khác) tổ chức giúp nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng khắc phục hậu quả.

Rác chắn lối đi lại trước nhà dân ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Trong ngày 24.11, Công ty Môi trường đô thị tăng cường phương tiện thu gom rác, tuy nhiên khối lượng quá lớn nên dự kiến phải mất nhiều ngày mới xử lý hết. TP.HCM cũng đã điều động thêm 6 xe thu gom rác hỗ trợ Khánh Hòa.

Xe gom rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đến Khánh Hòa ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Các công nhân cùng người dân chung tay dọn rác ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tại một số điểm tập kết, người dân phường Tây Nha Trang chủ động chung tay cùng lực lượng vệ sinh thu dọn, bốc xếp rác lên xe chuyên dụng. Ai cũng hiểu rằng rác để càng lâu thì mức độ ô nhiễm càng trầm trọng.