Các phường tại TP.HCM đồng loạt chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ

Tại UBND P.Gò Vấp, không khó để bắt gặp hình ảnh những người dân tất bật mang đến từng món quà ý nghĩa: thùng mì, túi gạo, chăn mền, sữa, bánh… Dù lớn hay nhỏ, mỗi phần quà đều chứa đựng tấm lòng của người Sài Gòn hướng về miền Trung ruột thịt, nơi nhiều gia đình đang chịu thiệt hại nặng nề vì mưa lũ.

Dù đã 61 tuổi, lại mang trong người di chứng của tai biến, đôi chân run rẩy phải chống nạng, nhưng bà Nguyễn Thị Viện vẫn kiên trì đến tận UBND phường để trao 5 hộp cá và số tiền tiết kiệm mà mình có được để gửi đến đồng bào miền Trung.

Bên cạnh đó, nhiều người dân khác cũng đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi đi. Những thùng mì, túi gạo hay tấm chăn mền, dù đơn giản, nhưng là những món quà thiết thực, giúp đồng bào miền Trung giữ ấm và đảm bảo bữa ăn trong những ngày mưa lũ. Không chỉ vậy, nhiều người còn góp thêm tiền mặt để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau khi lũ rút, sửa sang nhà cửa và ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Viện (61 tuổi, P.Gò Vấp) chống nạng mang 5 hộp cá và tiền tiết kiệm đến ủng hộ đồng bào miền Trung

Những ngày qua, MTTQVN P.Gò Vấp luôn theo dõi sát sao tình hình bão lũ và mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tính đến thời điểm này, số thực phẩm đã tiếp nhận lên tới hơn 1.250 thùng mì, 250 thùng sữa, 100 thùng bánh, tã trẻ em, cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác như mền, gối, áo ấm, xúc xích, đồ hộp và nước uống đóng chai. Về tiền mặt, hơn 150 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản Quỹ cứu trợ, sẵn sàng đến tay những người cần giúp đỡ. Những con số này không chỉ thể hiện sự ủng hộ vật chất mà còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.

Không chỉ riêng P.Gò Vấp, nhiều phường khác cũng đang tích cực triển khai các hoạt động cứu trợ. Tại P.Phú Định, chính quyền và người dân đã cùng nhau kêu gọi, quyên góp nhu yếu phẩm, chuẩn bị sẵn sàng gửi đến các tỉnh miền Trung, nhằm san sẻ khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào vùng lũ.

Còn P.Thông Tây Hội lại triển khai những hoạt động ý nghĩa khác như chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

Theo đó, Quỹ Vì người nghèo của phường này đến tháng 11.2025 đã vận động được 870 triệu đồng, chăm lo cho 182 hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 228,8 triệu đồng. Riêng trong sáng nay, quỹ đã vận động thêm 152 triệu đồng từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, khu phố và người dân.

Đặc biệt, phường đã dành 60 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình để ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ. Ngoài ra, 77 phần quà an sinh xã hội, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, cũng đã được trao tặng đến các hộ dân khó khăn, thể hiện rõ tinh thần "lá lành đùm lá rách" và sự đồng hành của cộng đồng với những người gặp hoạn nạn.

Giữa mùa bão lũ, những tấm lòng sẻ chia từ các phường của TP.HCM chính là nguồn động lực quý giá để đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, đây còn là minh chứng sống động cho tinh thần đồng bào, đoàn kết và yêu thương lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước.