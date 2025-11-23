Nhóm bạn trẻ túc trực đêm vì miền Trung: ‘bệnh thì uống thuốc, miễn giúp bà con’

Miền Trung lại một lần nữa hứng chịu những trận bão lũ nghiêm trọng, khiến hàng nghìn hộ dân mất nhà cửa, tài sản bị hư hại, và cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người phải trú trên nóc nhà, chịu cảnh thiếu nước sạch, thiếu thực phẩm và đồ dùng thiết yếu trong nhiều ngày.

Trước tình hình khẩn cấp, các điểm tiếp nhận cứu trợ được thiết lập tại nhiều nơi trên TP.HCM. Những điểm này trở thành trung tâm tập kết hàng hóa, nơi các nhà hảo tâm gửi gắm nhu yếu phẩm như gạo, mì ăn liền, nước uống, quần áo, và các vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Trước tình hình khẩn cấp, các điểm tiếp nhận cứu trợ được thiết lập tại nhiều nơi trên TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Với một điểm tiếp nhận do các bạn trẻ cùng chung tay kêu gọi hàng cứu trợ, tại (P. Tân Thành, Q.Tân Phú cũ), TP.HCM đã gửi đến đồng bào vùng lũ khoảng 200 tấn hàng. Theo chia sẻ, các tình nguyện viên tại đây làm việc không ngừng nghỉ, từ việc phân loại, kiểm đếm hàng hóa, cho đến vận chuyển lên xe container để chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng. Vì thế, cả nhóm cũng hay thường gọi vui tên nhóm là “team gà chiến”, tức họ sẽ giúp sức cho bà con vùng lũ hết mình.

Nhiều bạn trẻ tại TP.HCM tham gia hỗ trợ tại các điểm nhận hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ ẢNH: CHUNG PHÁT

Trong bối cảnh lũ lụt, những câu chuyện về tình nguyện viên trực tiếp cứu trợ lũ lụt ở miền Trung không chỉ là câu chuyện về những chuyến hàng cứu trợ, mà đó còn là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, lòng yêu thương đồng bào của người Việt Nam. Giữa những khó khăn, vất vả, những tấm lòng hảo tâm này đã trở thành chỗ dựa, niềm an ủi cho bà con miền Trung vượt qua lũ lụt, từng bước trở lại cuộc sống bình thường.



