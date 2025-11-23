Phóng viên Báo Thanh Niên phải lái xe thật cẩn thận trên các tuyến đường trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi lũ vừa rút vì xung quanh là lớp bùn dày, rác thải trôi dạt.

Nếu sơ suất có thể sẽ trượt ngã. Hai bên đường, đồ đạc nhà dân ngổn ngang, nước lũ để lại lớp bùn nhão khiến người dân đi lại khó khăn. Không ít phương tiện bị chết máy nằm la liệt sau đêm lũ dữ.

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung tan hoang sau trận ngập lụt lịch sử

Tại thời điểm đỉnh lũ (19-21.11), nhiều gia đình nhà cấp 4 (không có gác) hoảng loạn khi lũ lên cao bất thường, nhiều người dân phải lên nóc nhà ở.

Nhiều nhà cấp 4 ngập nặng ẢNH: HIỀN LƯƠNG