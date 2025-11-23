Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung tan hoang sau trận ngập lụt lịch sử
Video Thời sự

Hiền Lương
23/11/2025 09:15 GMT+7

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) tan hoang sau trận ngập lụt lịch sử tháng 11.2025. Bùn đất phủ dày, rác trôi dạt khắp nơi, xe máy chết máy nằm la liệt và hàng ngàn hộ dân vật lộn dọn dẹp trong cảnh hoang tàn. Nước lũ dâng nhanh đến 2,5 mét khiến nhiều gia đình phải leo lên nóc nhà giữa đêm để tránh dòng nước cuồn cuộn.

Phóng viên Báo Thanh Niên phải lái xe thật cẩn thận trên các tuyến đường trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi lũ vừa rút vì xung quanh là lớp bùn dày, rác thải trôi dạt.

Nếu sơ suất có thể sẽ trượt ngã. Hai bên đường, đồ đạc nhà dân ngổn ngang, nước lũ để lại lớp bùn nhão khiến người dân đi lại khó khăn. Không ít phương tiện bị chết máy nằm la liệt sau đêm lũ dữ.

Tại thời điểm đỉnh lũ (19-21.11), nhiều gia đình nhà cấp 4 (không có gác) hoảng loạn khi lũ lên cao bất thường, nhiều người dân phải lên nóc nhà ở.

Nhiều nhà cấp 4 ngập nặng

ẢNH: HIỀN LƯƠNG


Anh Nguyễn Văn Hòa (tổ dân phố Xuân Lạc, P.Tây Nha Trang), cho hay: "Tôi sống ở đây 5 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh lũ lụt ngập sâu thế này. Nhà tôi ở chỗ cao, thường mùa lụt nước không đến chân, dạo bộ xem nước mỗi khi lũ về. Nhưng trận lũ này đã quá sức tưởng tượng, nhà tôi ngập 1,3 m, đồ đạc xem như bỏ hết".

Bùn lầy bao phủ đồ dùng sinh hoạt vì nước ngập quá sâu

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Sống ở đường Sông Cái ngay sát bờ sông Cái - Nha Trang (P.Tây Nha Trang) gần 60 năm, ông Lê Văn Cường cho hay những năm trước khi xây nhà (năm 2017), ông đã canh mức nước vào dân khu vực để làm móng nhà.

Tưởng nhà làm cao hơn 1 m so với mức lũ trước năm 2017 sẽ an tâm và thực tế từ đó đến nay, chưa có trận lũ nào nước vào sân.

"Nhưng năm nay lại khác, quy luật lũ bất thường, lũ lên nhanh trong vòng 5 giờ đồng hồ, nhà tôi ngập đúng 1,1 m. Trận lũ này lớn gấp 3 lần những trận lũ lớn tôi từng chứng kiến trước đây", ông Cường nói.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Điềm Trung phường Tây Nha Trang Ngập lụt ngập lụt ở Nha Trang ngập lụt miền Trung tin tức Khánh Hòa
