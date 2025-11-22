Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có

Hiền Lương
Hiền Lương
22/11/2025 16:02 GMT+7

Trong các vùng ảnh hưởng bởi lũ lụt, P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó lũ bắt đầu ngập sâu từ chiều 1.11. Tuy nhiên, đỉnh điểm phải là trận lũ từ đêm 20.11.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 5 giờ chiều 20.11, nước từ thượng nguồn dồn dập và dâng cao khiến dân không thể trở tay. Vượt qua những trận lũ trước đây, đợt lũ này từ chiều đến 2 giờ sáng đã tràn vào nhiều nhà dân khu vực Tây Nha Trang từ 1 - 2,5 m, thậm chí có nơi cao hơn. 

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 1.

Đồ đạc ngổn ngang tại một cửa tiệm ở P.Tây Nha Trang sau khi nước rút

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tại thời điểm đỉnh lũ, nhiều gia đình nhà cấp 4 (không có gác) hoảng loạn khi lũ lên cao bất thường, nhiều người dân phải lên nóc nhà ở.

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 2.
Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 3.

Nhiều nhà cấp 4 ngập nặng 

ẢNH: HIỀN LƯƠNG


Anh Nguyễn Văn Hòa (tổ dân phố Xuân Lạc, P.Tây Nha Trang), cho hay: "Tôi sống ở đây 5 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh lũ lụt ngập sâu thế này. Nhà tôi ở chỗ cao, thường mùa lụt nước không đến chân, dạo bộ xem nước mỗi khi lũ về. Nhưng trận lũ này đã quá sức tưởng tượng, nhà tôi ngập 1,3 m, đồ đạc xem như bỏ hết".

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 4.
Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 5.
Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 6.

Bùn lầy bao phủ đồ dùng sinh hoạt vì nước ngập quá sâu

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Sống ở đường Sông Cái ngay sát bờ sông Cái - Nha Trang (P.Tây Nha Trang) gần 60 năm, ông Lê Văn Cường cho hay những năm trước khi xây nhà (năm 2017), ông đã canh mức nước vào dân khu vực để làm móng nhà. 

Tưởng nhà làm cao hơn 1 m so với mức lũ trước năm 2017 sẽ an tâm và thực tế từ đó đến nay, chưa có trận lũ nào nước vào sân.

"Nhưng năm nay lại khác, quy luật lũ bất thường, lũ lên nhanh trong vòng 5 giờ đồng hồ, nhà tôi ngập đúng 1,1 m. Trận lũ này lớn gấp 3 lần những trận lũ lớn tôi từng chứng kiến trước đây", ông Cường nói. 

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 7.

Sau những trận lũ, người dân không biết dọn dẹp từ đâu

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 8.
Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 9.
Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 10.
Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 11.

Tài sản trôi khắp nơi, có nơi bờ rào bê tông ngã đổ 

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Lũ đi qua, cảnh hoang tàn nhìn rõ rệt qua những thứ đổ nát, người dân không thể cứu vãn. 

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 12.

Ghi nhận tại một cửa hàng sữa ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, nhiều lốc sữa bị trôi

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có- Ảnh 13.

Trước một tiệm gạo ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung. Đây là khu đô thị đầu tiên và có dân số đông nhất tại P.Tây Nha Trang

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

