Khánh Hòa: Nhiều nơi ở Tây Nha Trang tan hoang sau ngập lụt chưa từng có

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 5 giờ chiều 20.11, nước từ thượng nguồn dồn dập và dâng cao khiến dân không thể trở tay. Vượt qua những trận lũ trước đây, đợt lũ này từ chiều đến 2 giờ sáng đã tràn vào nhiều nhà dân khu vực Tây Nha Trang từ 1 - 2,5 m, thậm chí có nơi cao hơn.

Đồ đạc ngổn ngang tại một cửa tiệm ở P.Tây Nha Trang sau khi nước rút ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tại thời điểm đỉnh lũ, nhiều gia đình nhà cấp 4 (không có gác) hoảng loạn khi lũ lên cao bất thường, nhiều người dân phải lên nóc nhà ở.

Nhiều nhà cấp 4 ngập nặng ẢNH: HIỀN LƯƠNG