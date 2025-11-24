Tập đoàn Vingroup hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 100 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Dự tiếp nhận có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận biểu trưng 100 tỉ đồng hỗ trợ từ Tập đoàn Vingroup ẢNH: V.T

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã nhận bảng biểu trưng 100 tỉ đồng do Tập đoàn Vingroup trao tặng để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, đây là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực trong thời điểm địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn kinh phí sẽ được phân bổ đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và từng bước tái thiết sau mưa lũ.

Tại Khánh Hòa, mưa lũ khiến 15 người chết; trong đó do sạt lở 8 người (QL27C, đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn), số người chết do mưa lũ là 6 người; mất tích 1 người. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5.000 tỉ đồng (thiệt hại tài sản, nhà cửa của người dân, doanh nghiệp).