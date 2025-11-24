Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tập đoàn Vingroup hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 100 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Hiền Lương
Hiền Lương
24/11/2025 09:49 GMT+7

Sáng 24.11, tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, Tập đoàn Vingroup trao tặng 100 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Dự tiếp nhận có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tập đoàn Vingroup hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 100 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận biểu trưng 100 tỉ đồng hỗ trợ từ Tập đoàn Vingroup

ẢNH: V.T

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã nhận bảng biểu trưng 100 tỉ đồng do Tập đoàn Vingroup trao tặng để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, đây là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực trong thời điểm địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn kinh phí sẽ được phân bổ đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và từng bước tái thiết sau mưa lũ.

Tại Khánh Hòa, mưa lũ khiến 15 người chết; trong đó do sạt lở 8 người (QL27C, đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn), số người chết do mưa lũ là 6 người; mất tích 1 người. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5.000 tỉ đồng (thiệt hại tài sản, nhà cửa của người dân, doanh nghiệp).

Tin liên quan

Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ bị sập nhà

Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ bị sập nhà

Trong bối cảnh mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ có nhà bị đổ sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho hộ bị ngập, sập một phần; 1 triệu đồng/người và 500.000 đồng/học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ Khánh Hòa Tập Đoàn Vingroup Ủy ban MTTQ VN khắc phục hậu quả thiên tai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận