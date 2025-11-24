Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mưa lũ miền Trung chưa dừng lại, vì sao những tỉnh 'xưa nay hiếm lũ' nay lại chìm trong nước?
Video Đời sống

Mưa lũ miền Trung chưa dừng lại, vì sao những tỉnh 'xưa nay hiếm lũ' nay lại chìm trong nước?

Hồ Hiền
Hồ Hiền
24/11/2025 07:36 GMT+7

Dù đợt lũ lịch sử 16 - 22.11 vừa tạm qua, người dân miền Trung vẫn chưa kịp ổn định thì theo các chuyên gia khí tượng, nguy cơ mưa lớn lại cận kề khi bão số 15 có thể vào Biển Đông từ 25 - 26.11 và hướng thẳng vào khu vực vừa tan hoang vì lũ. Vì sao những địa phương vốn hiếm khi ngập sâu nay lại chìm trong biển nước?

Những ngày qua, miền Trung tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ được đánh giá là hiếm gặp trong hàng chục năm quan trắc, để lại những mất mát nặng nề cả về người và tài sản. Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là các sự kiện hiếm gặp, gần như không thể dự báo chính xác định lượng.

Không chỉ thiên tai, còn có 'nhân tai'

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, mưa lớn chỉ là một nửa nguyên nhân. Bà chỉ ra rằng Khánh Hòa hay Đắk Lắk trước đây cũng từng có những trận mưa lớn, nhưng không kéo dài liên tục từ đợt lũ này sang đợt khác như năm nay.

Mưa lũ miền Trung chưa dừng lại, vì sao những tỉnh 'xưa nay hiếm lũ' nay lại chìm trong nước?

Bà Lan cho biết, nếu chỉ tính lượng mưa tự nhiên, mực nước tại nhiều nơi đã tăng nhanh nhưng không thể dâng đột ngột như vừa rồi. Đợt lũ vừa qua là kết hợp của hai yếu tố: mưa cực lớn và việc xả lũ liên tục.

Theo bà, tình trạng này “vô cùng nguy hiểm”, và trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, nếu không có hệ thống giám sát, điều phối xả lũ minh bạch, những thảm họa tương tự chắc chắn còn tiếp diễn.

Chưa kịp hồi sức, bão mới đã hình thành

Dù đợt lũ lịch sử đã tạm qua, nhiều địa phương miền Trung vẫn đang ngổn ngang dọn dẹp. Trong khi người dân còn chưa ổn định cuộc sống, các chuyên gia khí tượng tiếp tục cảnh báo về một cơn bão mới đang hình thành ở phía đông Philippines, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 25 - 26.11.

Mưa lũ miền Trung chưa dừng lại, vì sao những tỉnh 'xưa nay hiếm lũ' nay lại chìm trong nước?- Ảnh 1.

Xã Xuân Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn đang ngập nặng sau lũ, nước mênh mông trắng xóa khắp nơi

ẢNH: MAI THANH HẢI

Thạc sĩ Xuân Lan cho biết bão có khả năng di chuyển qua khu vực Trường Sa, Hoàng Sa rồi hướng về Khánh Hòa, Phú Yên cũ và Bình Định cũ, những nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề. Dù bão số 15 được dự báo không quá mạnh, nhưng bà cảnh báo rằng đất đã bão hòa nước, sông dốc, hồ chứa đầy, nên chỉ thêm 100 - 200 mm mưa cũng có thể kích hoạt một đợt lũ mới.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ mưa lũ miền Trung thiệt hại mưa lũ Cứu trợ bão số 15 ngập lụt miền Trung thủy điện
